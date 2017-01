Công an bắt bầu cua, 1 người chết bất thường

Ngày 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra về cái chết của anh Đặng Phạm Toàn (29 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) và làm rõ việc hai công an huyện Tuy Phước bị đánh trọng thương. “Trên cơ sở kết quả điều tra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ ai” - Thiếu tướng Nhiên nói.

Chết bất thường

Theo ông Phạm Hoàng Hậu (chú ruột anh Toàn), hơn 22 giờ ngày 2-1, gia đình nhận tin anh Toàn bị đánh chết ở chợ Định Thiện, thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. “Chúng tôi đến nơi thấy cháu Toàn nằm gục dưới đất. Sau đó, người dân cùng gia đình đưa Toàn đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để cấp cứu nhưng cháu tôi đã chết trên đường đưa đi” - ông Hậu kể.

Ông Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, cho biết anh Toàn được đưa đến trung tâm lúc 23 giờ ngày 2-1. “Bệnh nhân đã chết ngoại viện nên trung tâm không xử lý, không ghi nhận tình trạng thi thể mà chỉ đưa sang nhà vĩnh biệt để bảo quản. Sau đó, cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi” - ông Bình nói.

Theo ông Võ Đức Huy (người thân của anh Toàn), ông đã chứng kiến, ký biên bản khám nghiệm tử thi sáng 3-1. Theo đó, thi thể anh Toàn có vết trầy xước ở cằm, có vết bầm ở vai, dưới cổ. Khi mổ hộp sọ thì thấy có tụ máu ở đỉnh đầu, phù phổi, phù tim.

Chúng tôi cố gắng liên lạc với Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định để hỏi thông tin kết quả khám nghiệm tử thi nhưng nơi đây từ chối vì biên bản và kết quả khám nghiệm là để phục vụ điều tra nên chưa thể thông tin. Còn Thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, nói: “Hiện chưa thể xác định nguyên nhân cái chết của anh Toàn”.



Người dân tập trung xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Hai công an bị vây đánh trọng thương

Theo Thượng tá Lê Đức Minh, tối 2-1, sáu chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước đi tuần tra, triệt phá tình trạng đánh bạc. Khi đến chợ Định Thiện, phát hiện khoảng 30 người đang tụ tập đánh bầu cua.

Thấy công an, nhóm người trên vùng chạy tán loạn. Riêng anh Toàn vứt điện thoại và tiền vào sân của một ngôi nhà gần đó và công an vào sân nhà thu giữ. “Khi trở ra thì thấy Toàn ngồi gục gần hàng rào lưới B40. Anh em tưởng Toàn giả đò để chạy trốn công an. Thấy trời mưa, anh em đẩy Toàn vô trong thì thanh niên này ngã gục” - Thượng tá Minh nói.

Cũng theo ông Minh, khi thấy anh Toàn nằm gục, người dân cho rằng anh bị công an đánh nên buộc tổ tuần tra phải đi cùng đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Khi đến cổng trung tâm, thấy anh Toàn đã chết nên nhiều người quá khích xông vào đánh hai công an làm họ bị thương. Các công an còn lại của tổ tuần tra thoát được ra ngoài, bỏ chạy. “Ngày 3-1, công an huyện đã yêu cầu tất cả thành viên trong tổ tuần tra làm tường trình sự việc” - ông Minh nói.

Về cái chết của anh Toàn, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên thông tin thêm: “Khi đến bệnh viện, thấy anh Toàn chết, người dân cho rằng bị công an đánh nên họ xông vào đánh hai công an. Theo báo cáo ban đầu là công an không đánh ai cả. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân chết của anh Toàn để có kết luận khách quan, rõ ràng” - ông Nhiên nói.

Sáng 3-1, người thân đã đưa thi thể anh Toàn về nhà để mai táng.