Công an bắt kho hàng nhập lậu ở Bình Tân

Ngày 26-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý số tang vật gồm 52 mặt hàng nhập lậu, ngụy trang trong container khai báo là chỉ may của một công ty trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do bà Nguyễn Bửu Nhi làm giám đốc.



Cảnh sát ập vào khám xét container cùng kho hàng của công ty này phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Ảnh CA.

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, cảnh sát phát hiện thủ đoạn của công ty này là lợi dụng việc đánh thuế 0% đối với sợi chỉ nên nhập nhiều container khai là chỉ bên trong thực chất là chứa nhiều mặt hàng khác.

Rạng sáng 19-7, công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra đột xuất xe Container đang xuống hàng tại kho hàng của công ty này.

Qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có 52 mặt hàng nhập lậu các loại gồm: Vải cây, phụ kiện may mặc, đồ chơi trẻ em, nội thất các loại... với trị giá gần 1 tỉ đồng. Tất cả số hàng nói trên đều có xuất xứ Trung Quốc, là hàng lậu không có khai báo nhập khẩu tại Hải quan cảng Cát lái.



Một trong số các mặt hàng được ngụy trang trong container khai làm chỉ. Ảnh CA.

Khám xét mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng khác của công ty đều có xuất xứ từ Trung Quốc và không có hóa đơn, chứng từ.



Theo cảnh sát, bà chủ công ty gốc Hoa và có chồng người Trung Quốc nên có lượng hàng nhập về khá phong phú, tất cả đều được cất giấu trong những container khai là chỉ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.