Công an bắt ‘kho’ thuốc nổ trong nhà dân

Chiều 14-8, Công an tỉnh Quảng Nam họp báo, công bố phá đường dây Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ tại địa phương.



Tang vật vụ án thu giữ được.

Theo cơ quan an ninh điều tra, qua trinh sát, theo dõi, trong hai ngày 12 và 13-7, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp bốn đối nghi can Trương Bá Trí, Ninh Trọng Linh, Võ Văn Vân và Huỳnh Văn Tý (ngụ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Tang vật thu giữ tại nhà riêng của các đối tượng này hơn 2.173 kíp nổ, 398 kg thuốc nổ công nghiệp, 550 mét dây cháy chậm và hơn 211 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Tại cơ quan công an, bốn người khai nhận đã nhiều lần mua bán thuốc nổ và phụ kiện nổ. Nhóm này đã móc nối với thủ kho vật liệu nổ của các doanh nghiệp (có giấp phép sử dụng vật liệu nổ) để tuồn “hàng” ra bên ngoài. Sau đó, mang đi bán lại cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng thông qua những người dân tộc thiểu số.