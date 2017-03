Công an bị tố đánh trọng thương người đi đường

Anh Nam là nhân viên bảo vệ Tổng kho DFC ở Vĩnh Phương, cho biết tối 24/4 anh chạy xe máy ra ngoài cơ quan nhưng không đội mũ bảo hiểm. Bị xe cảnh sát giao thông đuổi ép, Nam quay đầu lại thì Hiếu (ngồi sau xe cảnh sát) đập dùi cui vào vai và gáy, làm anh ngã bất tỉnh.

Các nhân chứng cho biết, hai cảnh sát bước xuống xe dùng chân đá vào người Nam rồi kéo ngồi dậy. Khi nhân viên Công ty DFC và người dân chứng kiến sự việc chạy tới hô hoán, cả hai bỏ mặc nạn nhân nằm dưới đường, lái xe chạy về hướng thị trấn Diên Khánh.

Anh Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương. Ảnh: Nam Điền

Được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, Nam phải chuyển tiếp lên 4 bệnh viện tuyến trên (ở TP HCM) để chạy chữa thương tích.

Giám định của Trung tâm pháp y, Sở Y tế Khánh Hòa kết luận, Nam bị đa chấn thương đầu, mặt, cột sống cổ; gãy cánh lớn xương bướm, xương thái dương phải, xương gò má phải, xương ổ răng hàm trên phải, gãy 3 răng; sưng, tụ khí phần mềm vùng mặt và đầu phải; để lại nhiều sẹo… Tổng thương tật 77% (vĩnh viễn).

Gần 6 tháng sau khi xảy ra vụ việc, tình hình sức khỏe tương đối ổn định, anh Nam mới có thể làm đơn yêu cầu truy tố 2 cảnh sát đã đánh mình.

Chiều 20/10, lãnh đạo công an thành phố Nha Trang xác nhận, ngay sau khi xảy ra sự việc, giám đốc công an tỉnh đã giao cho công an thành phố Nha Trang thụ lý điều tra.

Trước đó, sáng 26/4, Thượng tá Phạm Xuân Nghị, Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh, xác nhận, người đuổi theo anh Nam tối 24/4 là thượng sĩ Vũ Văn Duy (đội cảnh sát giao thông Diên Khánh) và Nguyễn Trọng Hiếu (công an viên xã Diên Phú). Thượng tá Nghị cho biết, hai công an báo cáo chỉ truy đuổi anh Nam vì không đội mũ bảo hiểm chứ không đánh người, anh Nam ngã là do mất thăng bằng. Tuy nhiên khi đó, công an huyện đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng để lo cứu chữa cho anh Nam.

Theo Nam Điền (VNE)