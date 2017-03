Công an bị tố nhổ nước bọt công khai xin lỗi người dân

Liên quan tới vụ việc người dân tố công an khu vực nhổ nước bọt vào mặt, tối ngày 11-4, trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ Công an phường Trung Liệt trong đoạn clip đã công khai xin lỗi chị T.T.A.

Theo đó, buổi xin lỗi kéo dài 20 phút tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, theo nguyện vọng của Trung úy Bắc, có sự chứng kiến của lãnh đạo Công an phường Trung Liệt và Công an quận Đống Đa. Tại buổi xin lỗi, Trung úy Bắc đã nhận lỗi về cách ứng xử của mình và xin chị T.A tha thứ. Lời xin lỗi này đã được chị T.A chấp nhận.



Đồng chí công an bị tố nhổ nước bọt vào người dân

Trên trang cá nhân Facebook của mình, chị T.A cũng đã có những chia sẻ sau vụ việc: "Hôm nay, có các nhà báo, các anh công an quận, Trưởng công an phường, anh Bắc và các đồng chí khác đã mời tôi lên phường để quay phim, chụp ảnh anh Bắc công khai xin lỗi tôi về hành vi của anh. Về việc xử phạt anh Bắc ra sao thì công an cấp trên sẽ gửi kết quả cho tôi sau. Tôi nghĩ như vậy là đủ cho một cái kết có hậu rồi. Là con người ai cũng có lúc sai, biết để sửa thì tha thứ sẽ có thôi. Tôi tha thứ!".

"Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp tôi tạo thành một cơn bão dư luận lớn để đòi lại danh dự và thành bài học lớn về cư xử tôn trọng giữa người với người. Ai cũng có gia đình có cố gắng của mình, tôi và anh Bắc không hề ngoại lệ. Tôi không muốn dồn ai vào chân tường, càng không kiện cáo thù hận thêm. Các anh công an trên quận, phường rất tốt. Anh Bắc, Trưởng công an phường Trung Liệt và cả các anh trên quận Đống Đa đều nói rằng mong tôi bỏ qua những gì đã xảy ra. Anh Bắc cũng đã nhận sai và xin lỗi tôi, nói rằng anh ấy sẽ nghiêm khắc kiểm điểm…" - chị T.A nói.



Trước đó, ngày 8-4, trên mạng xã hội lan truyền một video clip với nội dung một cán bộ Công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) đến nhà của hai cô gái để kiểm tra hành chính vào ban đêm.

Theo chủ tài khoản Facebook, lúc 0 giờ cùng ngày, một người mặc sắc phục cảnh sát vào khu chung cư trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu kiểm tra hành chính. Do vị cán bộ không xuất trình được giấy tờ người dân đòi hỏi nên chủ nhà không mở cửa.

Bị chất vấn, người mặc sắc phục nói rằng mình không khám nhà mà kiểm tra tạm trú. "Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa" - người đàn ông đề nghị.

Người phụ nữ cho rằng cán bộ công an không có quyền vào kiểm tra nhà dân giữa ban đêm khi chưa có giấy tờ đầy đủ để thuyết phục được người dân.

Thấy cô gái lớn giọng cho rằng ban đêm mà công an đến yêu cầu kiểm tra nhà, nghi ngờ gia chủ chứa chấp đối tượng trốn truy nã là không thuyết phục. Người đàn ông liền quát: "Mày bé cái mồm thôi con kia".

Cũng theo nội dung trong clip, khi hai bên đang lời qua tiếng lại, người mặc sắc phục công an bất ngờ dí sát mặt vào cửa nhà rồi người phụ nữ nói lớn: “Anh nhổ nước bọt phải không… tôi sẽ gửi hình ảnh này lên công an để xem hành động anh nhổ nước bọt vào mặt tôi như thế nào…”.

Người đàn ông này không nói gì và một lúc sau thì cùng với một người đàn ông lớn tuổi khác mặc trang phục của lực lượng bảo vệ dân phố đi vào thang máy.

Cũng theo chia sẻ của chủ tài Facebook đăng tải clip này, người mặc sắc phục công an trong clip tên là Bắc, cán bộ công an phường Trung Liệt. Trước tết cô và em gái đã lên phường đóng 400.000 đồng tiền phạt vì đăng ký tạm trú muộn.