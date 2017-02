Công an Biên Hòa bắt gần 80 người dính đến ma túy

Thống kê sau đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm tại địa bàn trong hai tháng qua cho biết như trên.

Theo đó, công an phát hiện 17 vụ, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp, heroin và nhiều tang vật liên quan khác. Qua đó công an đã khởi tố 11 vụ án với 15 bị can, xử phạt hành chính những người còn lại với số tiền gần 48 triệu đồng.