Công an Bình Thuận chỉ đạo khởi tố vụ chôn con mới đẻ

Ngày 1-6, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án đối với vụ chôn sống con mới đẻ xảy ra tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân ngày 26-5.



Mới sinh con nhưng bà Kh. chỉ ăn cơm trắng trong căn chòi dột nát của mình

Theo Công an Bình Thuận, sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Hàm Tân về việc người dân phát hiện, cứu sống một bé sơ sinh bị lấp dưới đất. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với VKSND huyện Hàm Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh làm rõ.



Xét thấy đây là vụ việc có dấu hiệu của tội giết hoặc vứt con mới đẻ theo Điều 124 BLHS. Sau khi khởi tố vụ án, CQCSĐT Công an huyện Hàm Tân sẽ tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ (khám sản, giám định tâm thần, giám định AND… đối với bà Trần Thị Á Kh. và cháu bé) củng cố hồ sơ, chứng cứ để xem xét xử lý.

Bước đầu qua làm việc với CQĐT, bà Trần Thị Á Kh. (40 tuổi) khai nhận: Vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 25-5 bà chuyển dạ và đã bí mật sinh một bé trai, cân nặng khoảng 2 kg. Lúc sinh trong tư thế đứng nên bé trai bị rớt xuống tấm tôn sau nhà nên trên gò má trái cháu bé có một vết thương dài 4 cm.

Sau khi sinh xong Kh. cùng con ngủ ở phía sau nhà, còn chồng do say rượu ngủ phía trước nhà nên không biết sự việc. Đến khoảng 5 giờ ngày 26-5, bà Kh. đem con đến vườn tràm cạnh nhà, dùng tay cào lớp đất lấp phần bụng, tay, chân của con mình để che giấu với mục đích không cho chồng và gia đình biết.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày thì chị Nguyễn Thị Thủy Trúc phát hiện cứu sống đứa bé và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo những người dân địa phương, bà Kh. có chồng và đã có hai con, bản thân bà Kh. không được bình thường, mưu sinh bằng nghề lượm phân bò, gia cảnh rất đáng thương.

Do sợ sinh con ra chồng không nuôi con và nghi ngờ nên bà đã dại dột mang đi chôn giấu. Rất may khi lấp đất, người phụ nữ này không lấp lên phần mặt của đứa bé nhờ đó đứa bé được cứu chữa kịp thời.