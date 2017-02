Công an bỏ nghỉ Tết bù phá án cô gái chết lõa thể

Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 11-2, cho biết vừa gửi văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xem xét khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá vụ án cô gái chết lõa thể trong bảo tải được phát hiện tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai.



Trung tá Mai Ngọc Lượng, một trong những người trực tiếp tham gia điều tra vụ án. Ảnh: TIẾN DŨNG

Các đơn vị được đề xuất khen thưởng đột xuất gồm: Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai; Phòng 5 – Cục C45 Bộ Công an; Phòng PC54 Công an tỉnh Đồng Nai. Công an huyện Long Thành; Công an xã Phước Bình.



“Đây thời gian mới nghỉ tết xong. Trong những ngày tết thì lực lượng cảnh sát hình sự phải trực chiến 100% nên rất mệt mỏi. Khi phát hiện vụ việc này chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận nên Ban giám đốc cũng như PC 45 tung các trinh sát có kinh nghiệm vào cuộc", Trung tá Mai Ngọc Lượng, Đội trưởng Đội 3 Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận xét.

Theo ông Lượng, việc điều tra vụ án rất khó khăn vì thi thể nạn nhân nằm ở nơi vắng vẻ, tung tích nạn nhân không có nên các trinh sát căng mình đi xác minh.

"Thời gian này, nhiều anh em đang nghỉ Tết bù cũng vào cuộc, có người đang đi học, được cử đi tham gia các cuộc họp, hội nghị cũng tạm gác lại để tham gia điều tra vụ án. Thậm chí là có những người đang đi làm vợ bị bệnh đi cấp cứu ở bệnh viện cũng phải ráng làm cho xong nhiệm vụ được phân công mới về nhà...", Trung tá Lượng cho hay.



Nghi can Huỳnh Ngọc Phương. Ảnh: CTV

Qua điều tra, xác minh... đến ngày 7-2, công an xác định nạn nhân tên Trần Thị Thanh Hoàng ( thường gọi là Hồng, 34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM) và lần theo các mối quan hệ của chị này.

Với những tài liệu thu thập được, ngày 9-2, PC45 Đồng Nai phối hợp với cục C45- Bộ Công an, các đơn vị có liên quan và công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ nghi can Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Điều tra ban đầu, nghi can đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản...

Với thành tích phá án nhanh, PC45 đề xuất khen thưởng các lực lượng liên quan.