Công an Cần Thơ thông tin về vụ án công ty Tây Nam

Theo Đại tá Thế, đến thời điểm hiện nay đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (tỉnh Hậu Giang - Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi - giám đốc và Nguyễn Văn Đạt - phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến.

Đồng thời bắt tạm giam Bùi Tuấn Anh - Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp của Agribank chi nhánh Cần Thơ - về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Đại tá Bùi Trọng Thế - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì họp báo chiều 14-10. Ảnh: GIA TUỆ

Vụ án không dừng lại ở con số 258 tỉ đồng



Theo Đại tá Thế, khoản vay 258 tỉ đồng của Công ty Tây Nam đã được sử dụng không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn mà lại dùng để mua bất động sản và chi những khoản cá nhân khác nhằm chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Công ty Tây Nam cũng không thuộc đối tượng được ưu đãi lãi suất theo quyết định số 63 ngày 15-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ nên vụ án này liên quan đến nhiều đối tượng và Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, chứng minh vấn đề này.

Đối với hợp đồng lên doanh giữa 3 công ty để tổng thầu thi công cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam, trên thực tế đã chứng minh chủ đầu tư là công ty Tây Nam và đơn vị thi công là công ty TNHH Tân Tiến chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành.

Riêng công ty cung cấp thiết bị, vật tư vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp thiết bị để xây dựng cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam mà 2 bên chỉ mới bàn bạc chưa đi đến thống nhất.

Ngoài ra, để thực hiện và che dấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh nhưng thực chất các công ty trên không hoạt động kinh doanh gì mà vay tiền để chuyển cho Nhân thực hiện hành vi chiếm đoạt.

“Việc cơ quan An ninh điều tra khởi tố các bị can là có đầy đủ căn cứ. Do vụ án còn liên quan đến nhiều đối tượng cần điều tra làm rõ, nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp các thông tin khác, vì vụ án này liên quan đến số tiền chiếm đoạt rất lớn chứ không dừng lại ở con số 258 tỉ đồng, từ đó Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ dòng tiền này. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn gia hạn thời hạn điều tra vụ án và gia hạn tạm giam thời gian là 4 tháng đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Phạm Tường Thi”- đại tá Thế cho biết.





Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giữa) - ảnh CTV CA

Không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế



Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi có dư luận và trên một số báo đã có thông tin cho rằng trong Công an TP Cần Thơ đã hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế dân sự trong vụ án này. Trả lời, Đại tá Thế khẳng định: “Chúng tôi có đủ cơ sở, rất cân nhắc trước khi khởi tố. Chúng tôi xem xét vấn đề ở nhiều góc cạnh và có những căn cứ kết luận có những dấu hiệu vi phạm pháp luật”.



Đại tá Nguyễn Văn Thảo - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ

Đối với câu hỏi là căn cứ vào các điều khoản nào trong quyết định số 63/2010 của Thủ tướng Chính phủ để cho rằng công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được hưởng gói tín dụng ưu đãi, Đại tá Nguyễn Văn Thảo – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Các điều khoản cụ thể báo chí có thể xem trong quyết định 63. Ở đây chúng tôi đủ căn cứ xác định là không đúng đối tượng. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án này sau khi giữa công ty và ngân hàng phát sinh nợ xấu và không còn khả năng thi công dự án nữa. Trước khi chúng tôi bắt giám đốc công ty Tây Nam thì có báo đã đưa tin nói công an gây cản trở, nhưng khi bắt rồi thì lại nói là không cản trở”.



Với nội dung phía Agribank có văn bản đề nghị hỗ trợ các thủ tục pháp lý để ngân hàng phát mại tài sản công ty Tây Nam, Đại tá Bùi Trọng Thế cho biết: “Cơ quan điều tra đã nhận được văn bản của Agribank và đang trong quá trình xác minh, xem xét”.

Đại tá Nguyễn Văn Thảo cho biết thêm: “Thông tin dư luận cho rằng tài sản của công ty Tây Nam đem đấu giá thừa để trả nợ và thông tin này có sau khi Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị bắt. Nhân là giám đốc, đang bị tạm giam để điều tra thì làm sao mà quyết được chuyện tài sản công ty. Còn vấn đề còn đủ tài sản hay không và tài sản đủ khả năng trả nợ hay không thì chờ cơ quan chức năng thẩm định”.



Trong cuộc họp báo, phía Công an TP Cần Thơ cũng cho biết đối với vụ án xảy ra, lãnh đạo Agribank chi nhánh Cần Thơ về mặt nào đó có trách nhiệm liên đới. Thời gian vừa qua, phía ngân hàng này có sự điều chuyển công tác một số lãnh đạo là do nội bộ của ngân hàng. Cho đến thời điểm hiện nay, công an Cần Thơ chưa hề có tác động hay ý kiến gì liên quan đến việc điều chuyển một số cán bộ tại Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Thu giữ nhiều vật dụng ngành công an Thông tin thêm với với báo chí, Đại tá Bùi Trọng Thế - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng trực tiếp liên quan đến vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ tại trụ sở làm việc và trên phương tiện, đồ đạc của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân 1 áo trang phục của lực lượng An ninh nhân dân, 1 cặp cành tùng cấp tá, 1 cặp quân hàm cấp trung tá, 1 cặp cành tùng cấp tướng, 1 quân hàm cấp trung tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 roi điện. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc và mục đích của những đồ vật này.