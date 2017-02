Công an chỉ cách đối phó kẻ tống tiền bằng clip nóng

Gần đây, Đồng Nai liên tiếp xảy ra một số nạn nhân bị kẻ xấu dùng clip nóng để tống tiền mà cả nam lẫn nữ đều có thể trở thành nạn nhân. Công an chỉ cách đối phó với loại tội phạm này…

Dùng clip nóng làm “bảo bối”

Công an TP Biên Hòa đang điều tra hành vi gạ tình, tống tiền của Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi, quê Cà Mau) với một cô giáo.

Trước đó, tháng 8-2016, Trọng đến nhà cô giáo Y. và xin được số điện thoại của cô này. Sau đó Trọng gọi điện thoại nhờ cô giáo giúp đỡ cho em gái của Trọng chuyển trường từ Cà Mau lên TP Biên Hòa nhưng cô không giúp được.

Lúc này Trọng chuyển sang đe dọa là có một số ảnh khỏa thân của cô Y., nếu không muốn bị tung lên mạng thì phải đưa tiền. Dù biết là mình không có tấm ảnh khỏa thân nào nhưng cô vẫn sợ Trọng cắt ghép hình ảnh nên cô đồng ý đưa tiền để yên thân. Sau đó Trọng hẹn cô này đến nhiều địa điểm khác nhau để gạ tình lấy tiền. Khi gặp nhau thì Trọng bị công an bắt giữ.

Nguyễn Đức Đại (20 tuổi, quê TP Hà Nội) cũng dùng clip nhạy cảm của nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 1-2017, Đại đến tiệm cắt tóc ở xã Tam Phước, TP Biên Hòa để cắt tóc. Đến nơi, gặp lúc chị chủ quán PTK (32 tuổi) đang tắm, Đại lén quay clip rồi bỏ đi. Hôm sau Đại quay lại, mở điện thoại cho chị K. xem những hình ảnh nhạy cảm và cho biết sẽ xóa hình ảnh nếu chị K. chịu cho Đại làm “phi công trẻ” nhưng chị K. không đồng ý.

Đòi “yêu” nhưng bị từ chối, Đại quay sang đòi tiền. Đến chiều 1-2, khi đang nhận 5 triệu đồng của nạn nhân, Đại bị công an bắt giữ.



Nghi can Nguyễn Văn Trọng bị công an bắt giữ khi dọa tung ảnh nóng để tống tiền, gạ tình cô giáo. Ảnh: TD

Nam giới cũng là nạn nhân

Không chỉ chị em bị gạ tình, tống tiền mà nhiều thanh niên cũng “cắn răng” cống nộp vì “lỡ dại” khoe thân.

Lang thang trên mạng Zalo, anh VĐ kết bạn với một “em” có nick khiêu khích. Như “bắt được sóng”, hai bên thường xuyên trò chuyện thân mật. Thi thoảng anh Đ. được bạn Zalo gửi cho các clip khỏa thân “tự quay”…

Thấy “bạn gái” nhiệt tình, anh Đ. cũng gửi trả những hình ảnh khỏa thân của mình để “giao lưu”. Sau đó anh Đ. nhận các tin nhắn xin tiền của một bạn Zalo khác kèm lời đe dọa: Nếu không gửi tiền, các hình ảnh khỏa thân của anh Đ. sẽ bị tung lên mạng!

Lo sợ, anh Đ. nhiều lần cống nạp tiền cho kẻ xấu. Mới đây, khi anh Đ. mang 5 triệu đồng đến một nhà nghỉ ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú giao tiền cho kẻ xấu thì công an ập vào bắt giữ.

Tại công an, nghi can khai tên Thòng Cóng Trúng (26 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai). Người này thừa nhận đã tạo nick giả trên Zalo, tải các clip nóng trên mạng về gửi cho anh Đ. và anh này sập bẫy…

Cách đối phó sao?

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khi bị kẻ xấu đe dọa cưỡng đoạt tiền, tình bằng clip nhạy cảm, nạn nhân cần bình tĩnh kiểm tra tính xác thực về clip mà kẻ xấu nắm giữ, khéo léo thương lượng để hoãn binh rồi mật báo cho công an.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai phân tích: Nạn nhân không nên chấp nhận ngay yêu cầu vì làm như vậy kẻ xấu thấy quá dễ chiếm đoạt (tiền, tình) sẽ kích thích lòng tham của họ. “Nếu chấp nhận ngay, nạn nhân không có cơ hội lấy clip nhạy cảm (nếu có) và sẽ tiếp tục bị tống tiền” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nói.

Cũng theo vị này, cũng không nên có thái độ thách thức, bất cần mà phải nhẹ nhàng trì hoãn, nếu không kẻ xấu sẽ bực tức phát tán clip.

“Khi kẻ xấu đã chủ quan không cảnh giác, nạn nhân phải hỏi rõ các yêu cầu của kẻ xấu, càng cụ thể càng tốt như số tiền phải giao, cách thức, địa điểm giao tiền… Cạnh đó phải yêu cầu họ không phát tán clip nhằm kéo dài thời gian” - người này nói.

“Dù kẻ xấu có đe dọa là sẽ phát tán clip nếu nạn nhân báo sự việc cho công an thì nạn nhân cũng phải làm điều này, nếu không muốn bị cưỡng đoạt tiền, tình, thậm chí clip nhạy cảm bị phát tán trên mạng” - vị này nói.

Theo công an, kẻ xấu giấu mặt nên nạn nhân phải kín đáo mật báo cho công an. “Có thể nhờ người thân đi trình báo hoặc gọi điện thoại cho công an để được giúp đỡ. Khi công an tiếp nhận tin báo, nạn nhân sẽ nghe hướng dẫn của công an và thực hiện theo để phối hợp xử lý” - lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nói.