Công an chở sát thủ đi lánh nạn

Theo Duy Khang (TTO)



Ngày 3/4, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Nghĩa (Sáu Nghĩa, 53 tuổi) về hành vi giết người.Theo điều tra, Sáu Nghĩa từng được xem là đại ca giang hồ ở miền Tây. Sau khi mãn hạn tù, ông Nghĩa chí thú làm ăn, thành đội viên an ninh trật tự ở ấp 1, xã Tắc Vân (TP Cà Mau).Chiều 3/4, ông Nghĩa ghé chơi nhà em trai Huỳnh Trường Hận. Thấy nhiều xe dự đám giỗ ở nhà đối diện đậu lấn sang sân của em trai, sẵn hơi men trong người, ông ta chửi bới.Ông Nguyễn Thanh Long (57 tuổi) đang nhậu chạy ra dắt xe về. Hai bên lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn.Bỏ về nhà được một lúc, Sáu Nghĩa vẫn tức vì những lời nói của ông Long nên lấy dao mổ bò xông vào đám giỗ đâm nạn nhân chết tại chỗ.Thấy người thân bị sát hại, gia đình ông Long dùng gậy gộc đuổi đánh Nghĩa gây thương tích. Nhà ông Nghĩa bị đập phá tan hoang.Trước cảnh hỗn loạn, tối cùng ngày Công an xã Tắc Vân phải chở hung thủ lên Công an thành phố Cà Mau nhằm tránh bị truy sát.