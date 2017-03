Công an còng tay dân để giải phóng mặt bằng?

Theo chị Khanh, dự án mở đường 2/9 triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay chị vẫn chưa được nhận tiền đền bù.

Và một số người vào ôm lại, người cầm tay, có một anh công an còng hai tay tôi đưa sang một căn nhà hoang bên kia đường từ 9h đến 11h. Do mấy hôm nay tôi bị bệnh xoang nên bị ngất, sau đó mọi người đưa vào bệnh viện”.

Cũng theo chị Khanh, vào năm 2009 dự án mở đường 2/9 triển khai, nhà chị có 26,7m2 bị giải tỏa. Chị đã ký vào văn bản giao đất cho ban đền bù giải phóng mặt bằng nhưng đến nay chưa có tiền đền bù nên không cho giải toả.

Chị Lê Thị Khanh bị ngất xỉu phải lên bệnh viện cấp cứu.

"Trước đó, mở đường Trưng Nữ Vương nhà tôi cũng bị giải tỏa một phần đất nhưng cũng không được đền bù, tôi đã viết đơn thư đi nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết" - chị Khanh trình bày.

Gia đình chị Khanh, chồng mất sớm chỉ có 4 mẹ con nuôi nhau sống qua ngày.

Em Trần Thị Khánh Huyền (18 tuổi, con gái chị Khanh) đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại buồng điều trị 1, Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy, kể lại sự việc:

"Sáng nay thấy các chú công an còng mẹ, em chạy ra để can ngăn thì có một người phụ nữ ôm ngang bụng, hai người đàn ông cầm hai tay, hai người cầm hai chân, trong năm người này có một người dùng cùi tay đè đầu em.

Em Trần Thị Khánh Huyền đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Khi em cố thoát chạy thì mọi người kéo em lại không cho đi. Sau đó, một chú công an lấy còng còng tay phải em vào cửa sổ nhà.

Sự việc xảy ra từ 9h30 đến 11h thì em được thả, sau đó em đau quá được mọi người đưa vào bệnh viện. Trong số hai chú công an, thì em có biết một người tên là Long còng tay em vào cửa sổ".

Trao đổi với PV về những thông tin trên, Trung tá Nguyễn Sỹ Hùng, Trưởng Công an phường Phú Bài xác nhận: Ủy ban phường có yêu cầu lực công an và lực lượng dân phòng đi với bên thi công để giải tỏa đất đai ở nhà chị Khanh.

Công an phường cử hai Thiếu úy Trần Đình Long và Nguyễn Cửu Thành Nhân và ba cán bộ dân phòng. Tôi có phổ biến, lực lượng công an, dân phòng đi cùng bên thi công làm việc để lỡ khi người dân ném đá, dùng hung khí tấn công đoàn thì lực lượng công an, dân phòng trấn áp.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hùng, Trưởng Công an phường Phú Bài khẳng định, không có việc công an còng tay chị Khanh và con gái.

Tuy nhiên, ông Hùng nói: "Tôi khẳng định chắc chắn, việc công an còng tay, đè bà Khanh và con gái là việc của họ nói, lực lượng công an không làm việc đó. Gia đình bà Khanh đã nhiều lần chống đối việc giải phóng mặt bằng để thi công con đường Trương Nữ Vương và này là đường 2/9".

Một bác sĩ ở bệnh viện cho biết: Bệnh nhân Khánh Huyền bị chấn thương phần mềm ở vai và cổ tay, hiện bệnh viện đang theo dõi và điều trị.

