Công an cung cấp nhận dạng kẻ thảm sát ở Quảng Ninh

Theo đó, bước đầu CQĐT xác định đây là vụ án giết người, cướp của. Sau khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu, đồng thời trích xuất camera tại trạm xăng đã lộ diện các nghi phạm trước đó lảng vảng gần khu vực nhà các nạn nhân.



CQĐT đã rà soát hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ, các địa điểm nghi vấn ở TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh để truy theo dấu vết nóng tung tích hung thủ, truy tìm hai nghi can gồm: Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí) là người có hai tiền án. Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8 m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: Sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.



Chân dung nghi phạm Nguyễn Đức Dũng. (Ảnh công an cung cấp)

Nghi phạm thứ hai trong vụ án là Nguyễn Đức Dũng (còn gọi là Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1976, trú phường Quang Trung, TP Uông Bí).



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại sau: Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, ĐT: 0913.251857.

Hiện các lực lượng phá án đang tung các trinh sát ráo riết truy tìm các nghi phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, khoảng 7 giờ ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, ở phường Phương Nam, TP Uông Bí) từ cây xăng nơi làm việc (cách nhà khoảng 700 m) về nhà. Đến nhà, chị Thanh hoảng hốt khi phát hiện bà Nguyễn Thị Hát (mẹ chị Thanh), hai con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (sinh năm 2007) và cháu Phạm Thu Hà (sinh năm 2008) cùng bé Vũ Khánh Huyền (sinh năm 2013, con của chị chị Thanh) đã tử vong. Chị Thanh chỉ kịp gọi điện thoại báo cho người thân rồi bất tỉnh.



Hàng ngàn người thân, bạn bè, lối xóm đến viếng, đưa tiễn bốn nạn nhân về nơi an nghỉ. Ảnh: ĐT

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cao độ công tác điều tra, phá án. Ông cũng xác định đây là vụ thảm án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng nên báo cáo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.



Chiều 24-9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã có cơ sở xác định là vụ án giết người, cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án.