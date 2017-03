Công an Đà Nẵng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng

Sáng 25/9, qua một thời gian điều tra, xác minh, mật phục, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Nguyễn Trường An (tức Rin, 27 tuổi, thường trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đối tượng đang bị Công an quận Sơn Trà truy nã trên toàn quốc.

Thượng tá Nguyễn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã cho biết: Nguyễn Tường An là đối tượng có lệnh truy nã trên toàn quốc với hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Vào khoảng tháng 5/2009, Tường An đã sau khi gây thương tích cho nhiều người, sau đó y đã bỏ trốn, Công an quận Sơn Trà ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Qua hơn 1 năm điều tra, đến ngày 24/9 đối tượng mới bị bắt. Công an bắt giữ Nguyễn Tường An

Được biết, trước đó vào ngày 22/9 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã truy bắt được đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Thị Sáu (SN 1972), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê về hành vi “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã bị công an quận Thanh Khê ra lệnh truy nã vào đầu năm 2008. Và đối tượng Phan Viết Vỹ, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã bị Công an quận Ngũ Hành Sơn ra lệnh truy nã vào đầu tháng 9/2010 về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Qua hơn nửa tháng trốn chạy, Vỹ đã bị phát hiện và bắt tại địa bàn phường Khuê Mỹ. Theo Hoài Thu (CAND)