Công an đã truy lùng tên sát nhân ở Phú Thọ thế nào?

Sau khi ra tay sát hại 4 mạng người, hung thủ đã cướp chiếc xe máy của một người dân rồi tẩu thoát. 30 giờ sau khi gây án, với sự tích cực vào cuộc của Công an tỉnh Phú Thọ cùng sự phối hợp của các lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ thủ ác đã phải tra tay vào còng số 8.

Ảnh: Lâm Sơn

22 giờ đêm qua, 24/6/2010, nhận được thông tin hung thủ gây ra vụ sát hại kinh hoàng tại xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh đã bị bắt, chúng tôi liền có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ. Gần một tiếng sau, chiếc xe ô tô chuyên dụng của đơn vị dừng bánh trước tiền sảnh. Từ trong cabin xe, thượng tá Hà Minh Tân - Trưởng phòng là người bước xuống đầu tiên, mồ hôi ướt đầm trên áo. Anh chỉ đạo tổ công tác cẩn thận mở cửa thùng xe để đưa đối tượng ra ngoài.

Qua 2 lần mở khóa của 2 lượt cửa, trong thùng xe, 2 cán bộ chiến sỹ của đơn vị ngồi áp 2 bên đối tượng. Kẻ thủ ác cởi trần, 2 chân bị khóa chặt vào chiếc còng sắt dài dưới sàn xe, mặt không biểu lộ sợ sệt hay lo lắng. Chiếc còng được mở, 2 cán bộ to khỏe của tổ công tác xốc nách đối tượng cẩn thận đưa tên sát nhân xuống, rồi áp tải hắn vào phòng, cho hắn ngồi lên ghế rồi khóa lại bằng chiếc còng sắt đã được chuẩn bị sẵn.

Một cán bộ rót cốc nước đưa cho hung thủ, gã nhìn rồi lắc đầu. Thượng tá Tân ra hiệu cho anh em ra ngoài, chỉ để một cán bộ ở lại trông giữ đối tượng. Anh nói: “Nhiều người quá đối tượng sẽ sợ, để hắn trấn tĩnh trở lại thì việc đấu tranh khai thác mới hiệu quả”. Lau vết mồ hôi lăn trên mặt, anh thờ phào: “Bắt được hung thủ, vậy là yên tâm rồi. Nói thật là từ khi vụ án mạng xảy ra, cả đơn vị mất ăn mất ngủ, tất cả đều hạ quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ trong thời gian sớm nhất”.

Chuyện xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23/6/2010, người dân ở khu 10, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh nháo nhác khi phát hiện ngôi nhà của anh Nguyễn Công Chính, sinh năm 1963 ở cùng khu bị cháy. Tới nơi, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra tại đây: Vợ anh Chính là chị Hán Thị Chi, sinh năm 1968 đang nằm trên một bãi máu do bị đâm nhiều nhát vào bụng, chân. Anh Chính thì bị tử vong tại bờ đê cách nhà khoảng 30m do bị dao cắt vào cổ.

Hung thủ sau khi gây án chạy sang nhà chị Cao Thị Thơm, sinh năm 1974 ở cách đó khoảng 100m rồi ra tay sát hại chị Thơm cùng con trai chị là cháu Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1996 khiến chị Thơm và cháu Thịnh tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng chạy lên đê, thấy chiếc xe máy BKS 19P1-4277 của ông Cao Đăng Phú cùng ở khu 10 xã Bình Bộ dựng trên đê, y hỏi mượn nhưng ông Phú không đồng ý; thấy vậy y liền cướp lấy chiếc xe này rồi bỏ trốn.

Người dân thấy chị Chi bị thương liền đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị đã tử vong. Toàn bộ sự việc nhanh chóng được báo cáo về Công an huyện Phù Ninh và phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ. Hung thủ nhanh chóng được xác định là tên Nguyễn Công Dụng, sinh năm 1965, là hàng xóm của những người xấu số. Ông Cao Đăng Phú cho biết, bên trong cốp chiếc xe của ông bị Dụng cướp đi có 24 triệu đồng.

Tên sát nhân được dẫn giải về Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lâm Sơn

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phù Ninh và các điều tra viên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trước mắt là ổn định tình hình tại địa phương. Một mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chia làm nhiều mũi công tác, nhanh chóng truy tìm hung thủ, tránh trường hợp hắn tiếp tục ra tay sát hại người dân.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với tên Nguyễn Công Dụng. Toàn bộ các mối quan hệ của Dụng được các đơn vị khẩn trương dựng lại, nhiều mũi trinh sát tiếp cận những nơi nhiều khả năng tên Dụng lẩn trốn.

Tất cả đều được thực hiện nhanh chóng nhưng đảm bảo bí mật, bất ngờ, tránh để hung thủ phát hiện sẽ lẩn trốn hoặc có thể sẽ bắt cóc con tin để gây sức ép với lực lượng Công an. Ưu tiên tối đa của đơn vị lúc này là tập trung toàn bộ con người, phương tiện cho việc truy bắt tên Dụng.

Một mũi trinh sát được cử lên Tuyên Quang, một mũi xuôi về Hà Nội, một tổ được cử xuống Vĩnh Phúc là những địa bàn lân cận, một mũi khác lập tức đi Quảng Ninh khi có thông tin Dụng có người nhà ở đó.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của công an các tỉnh bạn, chiều ngày 24/6, những thông tin về sự xuất hiện của hung thủ liên tiếp được gửi về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ, trong đó có hai nguồn tin đáng chú ý là Dụng đang trên đường trở về nhà ở khu 10 xã Bình Bộ; một nguồn tin khác cho biết Dụng đang có mặt tại một nhà người quen ở xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay lập tức, hai tổ công tác của Công an huyện Phù Ninh và phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ với sự tăng cường của hơn 30 cán bộ cảnh sát cơ động được chia làm hai mũi bí mật có mặt tại xã Bình Bộ và xã Tứ Yên nhằm xác định nơi Dụng đang lẩn trốn. Những thông tin về tình hình tại hai địa điểm trên liên tục được hai tổ công tác trao đổi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, mũi công tác tại huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã xác định Dụng đang có mặt tại nhà chị Khổng Thị Dần ở thôn Lương Thịnh, xã Tứ Yên. Phương án vây bắt hung thủ nhanh chóng được vạch ra. Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hà Minh Tân, vòng vây quanh căn nhà Dụng ẩn náu dần được khép lại, các lực lượng làm nhiệm vụ áp sát ngôi nhà. Đến 21 giờ, đồng loạt các hướng ập vào ngôi nhà, Nguyễn Công Dụng không kịp trở tay, phải cúi đầu tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Công Dụng lặng im không hé nửa lời mặc dù cán bộ điều tra giải thích cho y về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

“Các anh bắn tôi sớm ngày nào, vợ con tôi đỡ khổ ngày ấy”. Ảnh: Lâm Sơn

Tại phòng kế bên, chị Khổng Thị Dần, cô họ của Nguyễn Công Dụng cho biết: Khoảng 13 giờ ngày 24/6, khi đang ở nhà, chị Dần thấy Dụng đi xe đạp đến chơi, trong giỏ xe có 3 chiếc bánh giò và 2 hộp sữa tươi. Sau mấy câu hỏi thăm xã giao, Dụng bảo chị Dần mang bánh vào biếu bà, còn y quanh quẩn ở trong nhà không dám ra ngoài.

Trong câu chuyện, Dụng chỉ kể qua loa về chuyện nhà, khi chị Dần hỏi thì Dụng thường lảng tránh không trả lời. Chiều, khi nấu cơm nước xong xuôi, chị bảo Dụng xuống ăn cơm nhưng Dụng nằm trên nhà không xuống, thấy vậy chị bảo con mang cơm lên nhà cho Dụng. Tuy nhiên Dụng chỉ gắp được mấy đũa rồi bỏ bát cơm không ăn nữa. Mặc dù tỏ ra băn khoăn trước những hành vi bất thường của đứa cháu nhưng do lâu ngày mới gặp nên chị không hỏi thêm.

Được sự cho phép của các chiến sĩ công an, tôi ngồi đối diện với tên sát nhân máu lạnh. Tôi hỏi hắn nguyên cớ vì sao lại có hành động man rợ như vậy. Hắn chỉ nói nhát gừng: “Tôi giết một lúc bốn mạng người, đáng bị bắn đến bốn lần, chả có gì phải nói cả, có bẻ răng tôi cũng không khai gì hết…”.

Tôi đặt một vài câu hỏi về chuyện gia đình, gã lặng thinh một lát, rồi lại lạnh lùng bảo: “Tôi đi tù một lần, trở về muốn sống lương thiện, đến giờ chả được thế, các anh bắn tôi sớm ngày nào, vợ con tôi đỡ khổ ngày ấy...”.

Dụng có vợ và 2 con, người con trai đang học tại Hà Nội và con gái út đang ở nhà cùng vợ chồng y. Sáng 25/6, Thượng tá Hà Minh Tân cho biết, qua đấu tranh khai thác, bước đầu Dụng khai nhận do có mâu thuẫn về chuyện đất cát và tình cảm với chị Thơm và anh Chính nên Dụng đã ra tay sát hại 4 nạn nhân kể trên.

“Các anh bắn tôi sớm ngày nào, vợ con tôi đỡ khổ ngày ấy!”. Ngồi viết những dòng này, câu nói lạnh lùng của tên sát nhân cứ vang lên trong đầu tôi. Với những gì hắn gây ra, con đường của hắn là những cái cột. Nhưng những con người vô tội bị hắn sát hại kia, và cả người thân của họ nữa, thì sao? Thật đau lòng quá.

Theo Lâm Sơn (VTC News)