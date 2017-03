Công an đang ráo riết truy bắt đối tượng gây án

Phản ánh việc Công an Gò Vấp đã xác định được những đối tượng gây án trong vụ côn đồ chém người tại nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, phường 10.

Chiều 20-4, Công an quận Gò Vấp cho biết sau khi lấy lời khai đã thả nghi can Đinh Hải Yến, người đã xô xát với bà Hồng. Hiện công an vẫn đang ráo riết truy bắt Trần Đình Nghĩa (tự Nghĩa củi, bạn trai Yến) và ba đối tượng gây án tại nhà bà Hồng. Hai cán bộ Công an phường 10 thiếu trách nhiệm trong công việc đã bị chuyển sang đơn vị công tác khác. Ông Bình - Phó Trưởng Công an phường 10 sang làm Phó Trưởng Công an phường 3. Ông Sơn - Phó Trưởng Công an phường 10 sang làm Phó Trưởng Công an phường 8.