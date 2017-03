Công an đánh nữ công nhân: ‘Tôi nóng quá’

Ngày 26-10, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh đã đến trụ sở Công an huyện Trảng Bàng phối hợp làm rõ việc nữ công nhân Lại Thị Thu (Công ty TNHH Colltex Việt Nam) bị một cán bộ Đồn công an Khu công nghiệp (KCN) Trảng Bàng, Tây Ninh đánh, đá bằng tay chân và dùi cui phải nhập viện (Pháp Luật TP.HCM ngày 26-10 đã thông tin).

Chiều cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM cũng có mặt tại Tây Ninh để làm việc với Công an huyện Trảng Bàng.

Đại tá Nguyễn Thanh Lưu, Trưởng Công an huyện Trảng Bàng, thông tin: Ngày 21-10, Công an huyện Trảng Bàng đã ra Quyết định số 2113 tạm đình chỉ công tác Trung tá Lý Công Văn (sinh năm 1977, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM - không phải là Lý Hồng Văn như thông tin ban đầu).

Thời gian tạm đình chỉ là 30 ngày, từ ngày 21-10 đến ngày 20-11. Lý do tạm đình chỉ là để “làm rõ quá trình sai phạm quy trình trong công tác điều tra”. Hiện ông Văn đang có mặt ở trụ sở Công an huyện Trảng Bàng.

Sau khi điều trị tại BV Đa khoa Xuyên Á, các vết bầm trên người chị Lại Thị Thu đã thuyên giảm khá nhiều. Ảnh: D.TÍNH

“Công an huyện sẽ quyết liệt điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội, làm tới đâu sẽ báo cáo cụ thể với ban giám đốc, thanh tra tỉnh…” - Đại tá Nguyễn Thanh Lưu khẳng định.

Cũng theo Đại tá Lưu, qua xác minh ban đầu của công an huyện thì chị Thu không lấy điện thoại của đồng nghiệp. Công an huyện sẽ sớm có kết luận để trả lại danh dự cho chị Thu.

Chúng tôi đặt câu hỏi: “Có phải Trung tá Văn dùng tay chân đánh, đá và dùng dùi cui đánh rất nhiều nên trên người chị Thu mới có nhiều vết bầm đen như vậy?”. Lãnh đạo Công an huyện Trảng Bàng nói: “Bây giờ chúng tôi không có thẩm quyền để trả lời câu hỏi này. Các cơ quan hữu quan sẽ điều tra làm rõ vụ việc, sau đó thông tin cụ thể với báo Pháp Luật TP.HCM để người dân hết bức xúc”.

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, ông Văn tỏ thái độ buồn rầu, ân hận về chuyện này. “Lúc đó tôi đã quá nóng, không kiềm chế nên mới làm vậy” - ông Văn nói. Những ngày qua, vợ ông Văn thường xuyên đến bệnh viện xin lỗi chị Thu và gia đình, đồng thời cam kết sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, viện phí cho chị Thu.

Theo người nhà chị Thu, chiều 26-10, các vết bầm trên người chị Thu đang tan dần, sức khỏe tiến triển tốt. Dự kiến sáng 27-10, chị Thu sẽ xuất viện về nhà.