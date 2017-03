Công an ‘dỏm’ bị tóm vì gặp… công an thiệt

Thông tin ban đầu, khuya 19-1, công an đi tuần tra tại khu vực thị xã Dĩ An thì phát hiện Phạm Vũ Huấn điều khiển mô tô biển số 61F2-1674 mặc trang phục công an không đúng quy định. Thấy đối tượng có nhiều điểm đáng nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu người này dừng xe.



Qua khai thác, Huấn khai nhận đã sử dụng trang phục trên để giả danh công an hăm dọa người dân đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Huấn đã gặp anh Trương Minh Đức (sinh năm 1972, TP.HCM) và chiếm đoạt tiền của anh này. Hiện Công an thị xã Dĩ An tạm giữ Huấn cùng tang vật để điều tra, làm rõ nguồn gốc bộ trang phục.