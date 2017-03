Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây buôn lậu 1.200 siêu xe

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết chiều 21/1. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, vụ án buôn lậu ôtô được Công an Hà Nội phát hiện vào đầu năm 2013, sau đó hồ sơ được chuyển sang Bộ Công an để điều tra mở rộng tại 42 tỉnh thành trên cả nước và hiện đã thu giữ được khoảng 1.200 ô tô các loại, trong đó có cả những ôtô trị giá cả triệu USD như Roll Royce.