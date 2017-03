Công an Hà Nội chế tạo thiết bị báo động khẩn cấp chống cướp

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng PC21 cho biết về thiết bị này: Loa báo động khẩn cấp chống cướp được kích hoạt bằng điều khiển từ xa là thiết bị báo động mang tính chất gây sự chú ý tức thời để lực lượng Công an, dân phòng và người dân sớm phát hiện, phối hợp bắt giữ. Mặt khác khi phát ra tiếng động cũng gây sự hoảng loạn đối với tội phạm, hạn chế hậu quả có thể xảy ra. Khi có sự cố, người sử dụng thiết bị bấm phím báo động qua hệ thống âm thanh gây tiếng động lớn trên bán kính hàng trăm mét.

Thiết bị loa báo động khẩn cấp sử dụng điều khiển kích hoạt gọn nhẹ, tiện lợi

Để đảm bảo bí mật, an toàn cho người báo động, thiết bị điều khiển hệ thống báo động bằng âm thanh này được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi sử dụng, để được ở nhiều vị trí, có thể bắt tín hiệu trong bán kính 70m. Người bị hại khi phát hiện nguy hiểm có thể bấm nút báo động tại chỗ, hoặc ngay cả khi đã chạy đến nơi an toàn trong bán kính 70m vẫn có thể kích hoạt thiết bị báo động.

- Được biết trước đây đơn vị đã nghiên cứu lắp đặt thành công hệ thống báo động truyền tín hiệu khẩn cấp qua nhiều số điện thoại. Có phải vì thiết bị đó đã "lạc hậu" nên đơn vị chế tạo loại thiết bị báo động mới này, thưa ông?

- Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng PC21: Thiết bị truyền tín hiệu khẩn cấp qua nhiều số điện thoại khi có sự cố qua nhiều năm lắp đặt, đến nay vẫn duy trì và phát huy tác dụng. Điển hình như 12 điểm lắp đặt thiết bị tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, nối trực tiếp tín hiệu đến Công an phường được PC21 lắp đặt từ năm 2007 đến nay, chưa xảy ra sự cố. Tuy nhiên, với giá thành từ 5-7 triệu đồng, nhiều cơ sở lấy lý do kinh phí cao, hoặc đi thuê cửa hàng nên không lắp đặt thiết bị trên. Do đó, trước yêu cầu phòng chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu của người dân về kinh phí, đơn vị đã chế tạo thiết bị loa báo động khẩn cấp, với giá thành hợp lý, dưới 1 triệu đồng/bộ.

- Trên thực tế đã có đơn vị, cơ sở nào lắp đặt thiết bị loa báo động khẩn cấp mới này chưa?

- Trước mắt, 102 cơ sở ngân hàng, tiệm vàng, quỹ tiết kiệm trên địa bàn quận Đống Đa đã sử dụng thiết bị trên của đơn vị. Để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị đúng quy cách và "bí mật", không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở, đơn vị cử người trực tiếp đến lắp đặt hoặc hướng dẫn cụ thể cơ sở lắp đặt dựa trên sơ đồ cửa hàng.

Các cơ sở có nhu cầu lắp đặt có thể liên hệ Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm, 40B Hàng Bài, Hà Nội. Điện thoại: 04.39396797, 0913521092.

Theo PV (CAND)