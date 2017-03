Công an Hà Nội họp báo vụ cả nhà bị sát hại

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), CATP Hà Nội.

Theo đó, 15 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã tổ chức làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Kỳ (43 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội).

Kỳ có 3 tiền án về tội 'Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy', một tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản'. Hai chiếc điện thoại Sony M2 và Nokia 150 do Kỳ chiếm đoạt của gia đình ông Chuân đã được công an thu giữ.

Cảnh sát cho hay, Kỳ khai ra tù tháng 5 nhưng không có nhà ở, việc làm nên sinh sống tại một lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất.



Nguyễn Văn Kỳ.

Khoảng 23 giờ ngày 6-12, Kỳ chuẩn bị một dao để ở túi quần, đi bộ lang thang ở khu vực xã Hương Ngải và Canh Nậu với mục đích xem có nhà nào sơ hở thì vào trộm cắp lấy tiền mua heroin.

Khoảng 1 giờ ngày 7-12, Kỳ thấy nhà ông Chuânđóng cổng nhưng cửa phòng mở nên trèo qua tường rào vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chỉnh (con út của ông Chuân) ở tầng 2. Lấy trộm được 2 chiếc điện thoại để ở bàn máy tính và đầu giường, khi xuống cầu thang Kỳ bị anh Chỉnh phát hiện, hô hoán.

Ông Chuân tỉnh giấc đã cùng Chỉnh lao vào khống chế nhưng bị Kỳ cầm dao đâm cả hai. Vợ ông Chuân là Lương Thị Năm (còn gọi là Thân) cùng con trai cả Nguyễn Lương Tuân chạy ra cũng bị Kỳ đâm để cố vùng chạy thoát ra hướng máy giặt kê sát tường rào.

Trên đường bỏ chạy, Kỳ vứt dao gây án xuống ruộng rồi lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) cho đến khi bị công an bắt vào 15 giờ cùng ngày.

Theo kết quả giám định thương tật, ông Chuân tử vong do bị 3 vết thương ở đầu và lưng, anh Chỉnh thiệt mạng do vết thương ở bụng. Hai nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Hai người còn sống là bà Năm và anh Tuân bị đâm vào đùi, vai.

Cảnh sát cho hay, khi bị đưa về cơ quan công an, Kỳ phủ nhận cáo buộc đã giết người. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng, nghi can mới thừa nhận.

CATP Hà Nội cho biết hiện đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản, đồng thời đang truy tìm con dao gây án.

Trước đó, rạng sáng 7-12, nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" phát ra từ nhà của ông Chuân, ông Đỗ Đăng Đĩnh (47 tuổi) vội đi sang, hoảng hốt khi gặp anh Tuân đang ôm vết thương chạy cửa ra nói vừa bị một tên trộm đâm vào ngực. Tại sân, ông Đĩnh thấy ông Chuân gục trên vũng máu. Anh Chỉnh bất tỉnh bên cạnh. Bà Năm bị thương ở vùng đùi.

Gia đình ông Chuân trú tại thôn 9 từ nhiều đời, vợ chồng ông cùng vợ chồng con trai cả và con trai út sống trong hai khối nhà hai tầng xây vuông góc trong khuôn viên rộng chừng 300m2. Nhà có cổng sắt cao chừng 7-8 mét, rộng 4 mét; tường rào dài chừng 20m, cao khoảng 2,5 mét. Các nhà xung quanh đều là anh em họ hàng.

Theo một số người hàng xóm, khu vực này có khá nhiều người nghiện lui tới. Gia đình ông Chuân ít khi đóng cửa phòng khi đi ngủ.