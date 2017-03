Công an Hà Nội xử lý "cò" vé gây mất an ninh trật tự

Trước cửa ga Hà Nội, khoảng gần chục "cò" vé đứng góc đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo. Hễ thấy khách đi qua, họ xông ra tận nơi mời chào: "Anh mua vé không?", "Chị mua vé không?". Thậm chí, có trường hợp đối tượng "cò" đe dọa, bắt nạt khách khi họ không đạt được thỏa thuận.

Đúng lúc họ đang mời chào khách, các chiến sỹ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp với Công an phường Cửa Nam có mặt. Hai "cò" vé là Nguyễn Công Thành, 39 tuổi, ở phố Lê Duẩn và Nguyễn Thị Thu, 36 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội được đưa về trụ sở.

Thu và Thành là hai "cò" vé hoạt động thường xuyên tại điểm trước cửa ga Hà Nội. Họ thường đứng trước cửa ga chờ người xuống tàu để xin vé hoặc mua lại với giá cực rẻ. Số vé đó sẽ được bán cho người có nhu cầu mua vé về thanh toán. Thành và Thu đã nhận lỗi vi phạm và ký cam kết sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, việc thực hiện theo cam kết hay không lại là vấn đề khác.

Trung tá Vũ Danh Bình, Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, các đối tượng hoạt động dưới dạng "cò" vé ở ga Hà Nội đều được Công an phường quản lý bằng hồ sơ. Hiện Công an phường quản lý khoảng 20 đối tượng "cò" như vậy. Về hiện tượng "cò" thu gom vé tàu trong những ngày lễ Tết để bán giá cao, Trung tá Bình cho biết, trước đây, lực lượng Công an đã bắt được một trường hợp vi phạm. Nhưng hiện nay chưa phát hiện được trường hợp nào gom vé do phía nhà ga đã có hình thức phân phối vé hợp lý hơn trước. Vấn đề bức xúc còn lại chủ yếu vẫn là số "cò" bán vé cho khách về thanh toán. Dù nắm được số "cò" hoạt động trên địa bàn, nhưng hiện tượng tái vi phạm diễn ra nhiều do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh.

Hoạt động của "cò" gây mất an ninh trật tự ở bến tàu, bến xe bị xử lý theo Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Mức xử phạt hành vi vi phạm trật tự công cộng từ 100.000đ-200.000đ. Công an phường hiện áp dụng mức trung bình là 150.000đ/lần vi phạm. Mức phạt này không đủ sức răn đe nên đã diễn ra tình trạng "nhờn thuốc", vi phạm liên tục tái diễn. Bởi vậy, để việc xử lý vi phạm được triệt để, Công an phường Cửa Nam đề xuất tăng nặng mức xử phạt, các cơ quan, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ để tránh tình trạng lợi dụng để thanh toán. Có vậy mới mong giải quyết được nạn "cò" vé đang gây nhức nhối hiện nay.

Ngày 28/12, Trung tá Vũ Danh Bình cũng cho biết, do lượng người đi tàu những ngày này gia tăng nên Công an phường bố trí cán bộ phối hợp với lực lượng tự quản cắm chốt ngày đêm để giữ gìn an ninh trật tự trước cửa ga. Đối tượng "cò" nào hoạt động sẽ bị đưa về trụ sở xử lý.

Thời điểm này, lực lượng Phòng CSHS Hà Nội cũng đang đẩy mạnh công tác xử lý các đối tượng "cò mồi" tại toàn bộ các bến xe, sân bay. Chỉ trong ngày 24/12, Công an Hà Nội đã bắt giữ 17 đối tượng cò mồi tại bến xe phía Nam, bến xe Mỹ Đình và khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.



Theo Hà Hương (CAND)