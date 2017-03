Công an Hải Phòng lên tiếng vụ “CSGT kiểm tra thanh tra giao thông”

Trong clip có hình ảnh hai CSGT không đội mũ, một chiến sĩ đi giày không đúng quy định.

Theo Công an TP Hải Phòng, lúc 17 giờ 45 ngày 2-7, tổ công tác Trạm CSGT Quán Trữ đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin có sáu người (ba người mặc trang phục thanh tra giao thông, ba người mặc trang phục dân sự) đang kiểm tra các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 10 đoạn qua xã Quang Trung, huyện An Lão. Tổ công tác đến địa điểm trên để liên hệ, đề nghị trao đổi thông tin nhưng lực lượng này không hợp tác. Do vậy tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo, liên hệ với Công an huyện An Lão để mời những người trên về làm việc.

Tại Công an huyện An Lão, những người trên trình bày là cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thuộc Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đang kiểm tra, xử lý các xe chở hàng quá tải. Tuy nhiên, tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 không có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cũng không liên hệ, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương. Công an huyện An Lão đã lập biên bản buổi làm việc và các bên liên quan đều ký nhận. Tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 không có thắc mắc, kiến nghị gì.

Công an TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về vụ việc trên, đồng thời làm việc với Sở GTVT TP Hải Phòng và được biết: Ngày 29-6, Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Kế hoạch số 1341 về thanh tra, kiểm tra các xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Đợt kiểm tra bắt đầu từ ngày 1-7 và các lực lượng liên quan phải phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và công an các tỉnh, thành. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày 2-7 thì đến ngày 7-7 Sở GTVT TP Hải Phòng mới nhận được kế hoạch này.