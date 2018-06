Công an Hiệp Bình Phước cảnh báo trộm cắp mùa World Cup

Công an Thủ Đức đang tiếp tục điều tra Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) giả Grabbike trộm xe máy của anh Nguyễn Hữu Thiên trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước vào tối 20-6.



Hình ảnh trích xuất từ camera với đặc điểm nhận diện là đội mũ, mặc áo Grab bike giúp công an bắt được kẻ tình nghi khi chúng đang chạy trên tuyến Quốc lộ 13. Ảnh cắt từ clip.

Hai nghi can bị lực lượng tuần tra công an phường Hiệp Bình Phước bắt giữ bốn ngày sau khi gây án. Thời điểm bị bắt giữ, những người này tiếp tục quần thảo trên địa bàn phường xem ai sơ hở để trộm cắp.

“Tại công an, chúng tôi đã đưa hình ảnh, clip ghi lại sự việc vào tối 20-6, họ mới thừa nhận hành vi trộm xe của mình”, ông Hoàng Tuấn Hải, Trưởng công an phường Hiệp Bình Phước cho hay.

Theo ông Hải, bước đầu, Hùng khai nhận sau khi trộm xe đã bán được 8 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm người này còn khai nhận đã trộm thêm một chiếc xe Wave tại địa bàn phường Hiệp Bình Phước và bán được 6 triệu đồng.

Hai nghi can khai nhận lý do đi trộm xe là do thua độ World Cup.

ông Hoàng Tuấn Hải, Trưởng công an phường Hiệp Bình Phước cho hay: Mùa World Cup cũng là lúc bọn trộm cướp gia tăng hoạt động, người dân nên tăng cường cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.



Hùng (bên trái) và Thương bị công an bắt. Ảnh: H.Tâm

“Nhiều người dân có tâm lý 'trộm nó chừa mình ra' nên rất chủ quan trong việc tự bảo vệ tài sản của mình cho đến khi bị mất", ông Hải nói.

Ông cũng cho hay, các đối tượng trộm cắp hiện nay ra tay rất nhanh, cứ thấy người dân sơ hở là chúng ra tay ngay. "Nhiều người vào quán, dựng xe bên ngoài, ngồi xoay lưng ra mặt đường, trộm nó có tha liền... Còn chủ quan là tạo cơ hội cho trộm cắp. Vì vậy mong bà con cảnh giác, cùng cơ quan công an chúng tôi thắt chặt an ninh tại nơi mình ở. Chứ một mình lực lượng công an cũng rất khó để kiểm soát tình hình nếu người dân cứ lơ là", trưởng Công an phường Hiệp Bình Phước gửi gắm.

Cũng theo ông Hải, hiện nay những tên trộm thường lẩn tránh trong các khu vực đông dân cư nên công an mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Qua đây, ông Hải cũng mong là khi có sự việc hoặc phát hiện đối tượng lạ, có nghi vấn thì người dân nên báo công an phường gấp để kịp thời theo dõi, ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.