Công an Hóc Môn: Bài trừ mại dâm trên tuyến trọng điểm

Một thực tế được nhìn thấy rõ là gần 100% các quán cà phê và hớt tóc thanh nữ sau khi bị lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết xử phạt, nay đã treo bảng sang tiệm và bán thanh lý dụng cụ hành nghề, đồng thời chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Ông Trần Văn Hỷ - Bí thư Đảng ủy xã Thới Tam Thôn - cho biết: từ ngày 13-8 đến nay, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn đã tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang, triệt xóa những cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm có biểu hiện không lành mạnh, gây bức xúc trong dư luận. Tuyến Nguyễn Ảnh Thủ và Tô Ký có tất cả 21 quán cà phê giải khát và tiệm hớt tóc thanh nữ có sử dụng tiếp viên nữ. Công an đã kiểm tra 32 cơ sở kinh doanh, trong đó bắt quả tang 6 điểm kích dục, lập biên bản xử phạt hành chính gần 80 triệu đồng, đề nghị rút giấy phép 4 cơ sở vi phạm, thu giữ 2 đầu đãi karaoke, 2 amply, 8 ghế hớt tóc mát xa, 22 cái bàn, ghế cà phê.

Từ ngày 13-9 đến 15-9-2013, Công an huyện Hóc Môn đã triệt xóa hai tiệm hớt tóc thanh nữ cho nhân viên hoạt động kích dục gồm các cơ sở: Thảo Nguyên (số 39/3 Nguyễn Ảnh Thủ do Huỳnh Thị Quốc Bằng, ngụ Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa, làm chủ), Mỹ Tiên (số 164A Nguyễn Ảnh Thủ do Lê Thị Hóa, ngụ Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, Long An, làm chủ). Trước đó không lâu, lực lượng Công an huyện Hóc Môn cũng đã triệt xóa các cơ sở: hớt tóc Thanh Hằng (số 244A Tô Ký do Lê Thị Minh Phương, ngụ phường 9, TP.Mỹ Tho, làm chủ), quán cà phê Tú Tâm (số 27/1 Tô Ký do Nguyễn Thị Nếp, ngụ Hoàng Hải, Quảng Uyên, Cao Bằng, làm chủ), Đông Phương (số 246 Tô Ký do Phạm Văn Mun, ngụ phường Thành, quận 12, làm chủ), An An (số 2/7 Tô Ký do Nguyễn Anh Tuấn, ngụ P8Q3, làm chủ).

Theo Nguyễn Hiếu (CATP)