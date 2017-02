Công an họp dân xin lỗi 4 người đánh bài ăn thịt gà

Sáng 1-3, ông Huỳnh Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Đức (Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết địa phương đã họp dân để công an xã này nhìn nhận khuyết điểm trong vụ bắt 4 người đánh bài ăn thịt con gà về trụ sở. Số tiền trên 1 triệu đồng tạm giữ của 2 người và 4 triệu "dự nộp" mà công an xã thu của dân cũng được trả lại.



"Chúng tôi rút kinh nghiệm trong việc này vì trước đây không kịp thời chỉ đạo xử lý hợp tình hợp lý. Vài ngày tới xã sẽ họp kiểm điểm anh em công an", ông Nghiệp nói.



Nơi đánh bài (ảnh HÀM YÊN)



Ông Ban và ông Bình trong vụ đánh bài ăn thịt gà (ảnh hÀM YÊN)

Trước đó, ngày 12-2, ông Lâm Văn Bạn (76 tuổi) đến nhà bà nhà bà Lê Thị Huê (66 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức) để trả tiền mua rượu uống trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Tại đây, ông Bạn gặp hai người uống cà phê nên họ rủ nhau uống rượu. Bà Huê nhiệt tình nên gợi ý làm thịt gà đãi khách. 3 người khách ngại chuyện được bà Huê tặng "mồi" nhậu nên rủ bà Huê đánh bài, ai thua 3 và 4 sẽ hùn tiền trả con gà trị giá 150.000 đồng. Khi 4 người đang chơi bài thì công an xã đến mời về trụ sở. Trước khi đi, công an viên thu trong túi ông Bạn trên 300.000 đồng, hộp tiền của bà Huê trên 21.000 đồng. Ra đến trụ sở công an xã, bà Huê móc ra trong túi quần 700.000 đồng cũng bị tịch thu.



"Mỗi người sau đó nộp phạt 1 triệu đồng nhưng công an xã không ra biên lai", bà Huê bức xúc. Trong khi đó, theo Trưởng Công an xã Tân Đức Hồ Trọng Hiểu thì số tiền 1 triệu đồng của mỗi người là tiền "dự nộp". Khi nào trao quyết định xử phạt thì ông sẽ ra biên lai thu tiền.

Một tuần sau đó ông Hiểu ra quyết định xử phạt 4 người, mỗi người 1 triệu đồng. Quyết định chưa kịp trao thì báo chí lên tiếng và Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo huyện Đầm Dơi vào cuộc phúc tra để xử lý sao cho hợp lòng dân.