Công an huy động 100% lực lượng dịp tết

“Bên cạnh các lực lượng như cảnh sát 113, cảnh sát cơ động (CSCĐ), CSGT tuần tra, chốt chặn công khai ở các điểm nóng, các lễ hội… Công an TP.HCM còn triển khai lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) hóa trang, mật phục để phòng ngừa, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm, đảm bảo cho người dân TP an toàn vui đón tết” - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin như trên.

CSHS rải quân khắp các điểm nóng

Phóng viên: Thưa ông, Công an TP có những kế hoạch gì để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón tết?





Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Theo kế hoạch của giám đốc Công an TP, chúng tôi huy động toàn bộ các lực lượng như CSHS, cảnh sát trật tự, CSGT, công an phường, quận… tham gia trực 100% quân số. Tất cả lực lượng phải đảm bảo ngày trực, ca trực bám sát địa bàn để kịp thời xử lý khi có những tình huống xảy ra về an ninh chính trị, an ninh trật tự.

Công an TP cũng đã và đang triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp tết như trộm cắp, cướp giật. Lực lượng CSHS toàn TP sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý tất cả đối tượng hình sự và có biện pháp phòng ngừa đấu tranh kịp thời.

Dịp tết tại TP.HCM có rất nhiều sự kiện, lễ hội quy tụ rất đông người tham quan, vui chơi và dễ phát sinh bất ổn về an ninh trật tự, ùn tắc giao thông... Lực lượng công an áp dụng biện pháp gì để hạn chế tình trạng này, thưa ông?

Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể bảo vệ 20 sự kiện văn hóa, chính trị lớn chào mừng xuân 2016 sắp diễn ra như lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội đường sách Mạc Thị Bưởi, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa…





Cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự tuần tra kiểm soát trên đường (ảnh chụp tối 3-2). Ảnh: Hoàng Tuyết

Lực lượng cảnh sát 113, CSCĐ, CSGT tuần tra công khai trên các tuyến đường kết hợp cùng trinh sát hình sự hóa trang mật phục ở các điểm nóng.

Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự phối hợp cùng các đơn vị chức năng khác tuần tra liên tục 24/24 giờ để đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là ở các cửa ngõ ra vào TP khi người dân về quê ăn tết và khi họ trở lại TP.HCM làm việc. Lực lượng tuần tra còn kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo không để tai nạn xảy ra.

Cảnh sát khu vực, công an các phường, xã đã nhận lệnh bám sát địa bàn, tăng cường biện pháp nghiệp vụ để quản lý đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Lực lượng công an các địa phương còn phải đảm bảo luôn có mặt ở những điểm nóng như các chợ đầu mối, trung tâm mua sắm… nhằm kiểm soát không để những đối tượng lừa đảo lợi dụng sự cả tin của người dân để bán hàng gian, hàng giả…

Xử lý không nương tay

Bên cạnh việc đấu tranh trực diện với các loại tội phạm, công an có khuyến cáo gì cho người dân đón tết an toàn, thưa ông?

Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều tham mưu cho cấp ủy các địa phương, xuống địa bàn, tổ dân phố gặp gỡ người dân tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo….

Chúng tôi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu để phòng ngừa nhất tình trạng tội phạm lợi dụng nhà dân khóa cửa về quê ăn tết, không người trông coi để đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Chúng tôi đã khuyến cáo người dân khi ra đường còn phải chú ý bảo vệ tài sản, bóp ví, nữ trang, điện thoại để tránh trở thành nạn nhân của cướp giật, móc túi. Người dân cần né xa các tệ nạn xã hội; không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông...

Chúng tôi cũng có lời khuyên đến người dân, nhất là với những thanh thiếu niên cần tự kiểm soát mình, đảm bảo văn hóa văn minh, tránh nhậu nhẹt say sưa dễ dẫn đến mâu thuẫn vi phạm pháp luật hình sự và công an sẽ xử lý nghiêm.

. Xin cám ơn ông.