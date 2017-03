Công an huyện đi đá bóng, xô xát gây náo loạn

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8.12, tại TX.Long Khánh diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa 4 đội: Tổng công ty cao su Đồng Nai, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Công an H.Thống Nhất và Công an TX.Long Khánh. Sau khi dự tiệc giữa các đội bóng, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chiếc ô tô hiệu Ford Transit loại 16 chỗ, mang biển số xanh 60A-000.44 của Công an H.Thống Nhất, chở các cầu thủ ra về. Khi đến ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Du (thuộc P.Xuân An, TX.Long Khánh) thì va chạm với anh Nguyễn Ngọc Hùng (40 tuổi, ngụ TX.Long Khánh), là chủ tiệm bánh Hùng Phượng (số 79A, đường Nguyễn Du) nên xảy ra mâu thuẫn.

Chiếc xe biển số xanh rời khỏi trụ sở Công an P.Xuân An lúc rạng sáng 9.12.



Theo video clip mà người dân cho PV xem, cùng với phản ánh của một số nhân chứng tại hiện trường, thì khi xảy ra va chạm, có nhiều người mặc quần áo cầu thủ (màu xanh đen) từ xe biển số xanh nhào xuống cãi vã, xô xát với anh Hùng rất hung hãn, khiến anh này phải bỏ chạy. Tiếp đó, số người này còn xông vào tiệm bánh Hùng Phượng truy tìm anh Hùng làm bể 3 tủ làm mát và 1 tủ trưng bày của tiệm bánh. Trong lúc đó, một số người đi trên xe dùng giấy cứng che biển số xe định chạy khỏi hiện trường nhưng bị người dân chặn lại và báo Công an P.Xuân An.



Có mặt trước trụ sở Công an P.Xuân An lúc 23 giờ đêm 8.12, PV Thanh Niên ghi nhận có nhiều người mặc áo cầu thủ cùng một số cán bộ công an và người dân đang làm việc bên trong, với nhiều lời cãi vã lớn tiếng. Đến 0 giờ 15 ngày 9.12, một số người dân rời khỏi trụ sở Công an phường cho biết, các bên đã thỏa thuận được việc bồi thường.



Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận chiếc Ford Transit biển số xanh là của Công an H.Thống Nhất, và một số người trong nhóm cầu thủ tham gia vụ xô xát trên là cán bộ trực thuộc Công an H.Thống Nhất. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.