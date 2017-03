Công an huyện điều tra vụ tài xế đánh hành khách

Tài xế Nam là người điều khiển xe khách 78K-8226 đã gọi cả chục thanh niên đến đánh hành khách vào sáng 15-3.

Cùng ngày, ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết đang phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, chiếc xe khách này thuộc HTX Cơ giới đường bộ Tuy Hòa, chạy tuyến cố định TP Tuy Hòa (Phú Yên) - huyện Chư Sê (Gia Lai). Theo tường trình của tài xế Huỳnh Duy Nam, sáng 15-3, do chưa đủ khách nên xe khách chưa chạy. Trong khi đó, những hành khách đi huyện Sơn Hòa chờ lâu nên chuyển sang đi xe buýt. Hai bên xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. Tài xế Nam thừa nhận đã gọi thêm người nhà đến để hỗ trợ đánh hành khách do bị đánh đau.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 15-3, ba anh Trần Văn Cường (25 tuổi), Trần Xuân Vinh (27 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên), Trần Văn Phượng (21 tuổi, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng bảy người thân trong gia đình đi làm ở TP.HCM về, đón xe khách 78K-8226 để về quê huyện Sơn Hòa dự đám cưới. Do chờ lâu mà xe chưa chạy, các anh Cường, Vinh yêu cầu xe chạy vì gia đình đang có việc gấp. Tài xế Huỳnh Duy Nam to tiếng dẫn đến hai bên đánh nhau. Tài xế Nam đã huy động nhiều người dùng dây thắt lưng, cây đánh bị thương ba hành khách trên, yêu cầu họ phải quỳ xin lỗi mới tha.

T.LỘC