Công an huyện Gia Lâm tìm người bị hại

Chỗ ở của Nguyễn Thị Tĩnh: Đổng Xuyên - Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội. Nghề nghiệp: Không; dân tộc Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Tiền án, tiền sự: 3 tiền án. Đã có hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/10/2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại khoản 3 Điều139 Bộ luật Hình sự).

Quá trình điều tra Công an huyện Gia Lâm đã xác định được 2 bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đề nghị ai là bị hại trong vụ án có liên quan đến bị can Nguyễn Thị Tĩnh, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Gia Lâm để được giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Trần Đức Hùng, điều tra viên thụ lý chính; số điện thoại: 0913518705; 043.8276466.

Theo CAND