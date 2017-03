Công an kết luận do thiên tai

Theo kết luận này, nguyên nhân chính làm các trụ cáp viễn thông đổ ngã gây chết người là do thiên tai. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Ngày 18-4-2011, ba trụ cáp viễn thông đổ ngã trong mưa gió, gây tai nạn cho xe máy do anh Phạm Bình Thống (26 tuổi, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) điều khiển và xe máy do anh Đoàn Quốc Bảo (27 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều khiển làm anh Thống, anh Bảo bị thương nặng và tử vong sau đó.



Dư luận khi đó cho rằng các trụ cáp viễn thông được xây dựng không đảm bảo an toàn.



Theo NGÂN SƠN (TTO)