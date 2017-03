Công an kết luận không có đường dây này

Theo đó, cơ quan điều tra có đầy đủ bằng chứng để khẳng định không hề tồn tại một đường dây mua bán trẻ sơ sinh nào liên quan đến Trung tâm Nuôi dưỡng đối tượng xã hội Hà Tây. Việc cáo buộc bà Nguyễn Thị Thuyên nuôi gái đẻ để bán là vô căn cứ.

Trước đó, tháng 2-2008, có báo phản ánh bà Thuyên (trú tại chợ Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hòa) nhận nuôi những cô gái lầm lỡ trong tình ái để bán... trẻ sơ sinh. Bà Thuyên làm việc trong bộ phận hậu cần của Trung tâm Nuôi dưỡng đối tượng xã hội tỉnh Hà Tây (xã Viên An, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây). Trung tâm này do chính chồng bà làm giám đốc.