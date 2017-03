Công an kết luận nạn nhân tự đâm vào bụng mình tử vong

Hiện trường vụ việc.

Chiều 28-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết liên quan đến vụ án mạng sáng ngày 26-7 khiến 1 người chết và 4 người bị thương, qua điều tra, công an xác định ông Võ Chánh (49 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong do tự đâm vào bụng mình.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 5h sáng ngày 26-7, khi ông L.Q.D (ngụ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, Đồng Xoài) đang dắt xe máy từ trong nhà ra ngoài thì bất ngờ bị ông Chánh xông đến cãi nhau và chém ông D. Ông D. chạy vô nhà, sau đó ông Chánh đâm tiếp vợ con ông D. Con của ông Chánh cũng chạy sang can ngăn ông Chánh. Sau đó ông Chánh bị con ôm lại rồi bất ngờ ông Chánh đâm vào bụng mình nên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện ông D. và vợ con vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do giữa ông Chánh và ông D. mâu thuẫn tranh việc tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên phía người nhà gia đình ông Chánh thì cho rằng hai bên cãi nhau về việc tòa án xử ép phần diện tích đất vốn của nhà ông Chánh nhưng bị tòa tuyên là của nhà ông D. Quá bức xúc nên ông Chánh và ông D. xảy ra mâu thuẫn rồi hai bên xô xát khiến ông Chánh bị trúng dao chứ không phải tự đâm chết như công an thông tin ban đầu.