Công an kết luận vụ Hào Anh bị nghi ăn trộm

Hào Anh hiện đã nghỉ làm công việc bốc vác, chuyển sang học nghề - Ảnh: Tấn Thái



Theo TẤN THÁI- ĐÔNG TRIỀU (TTO)



Văn bản trả lời của công an tỉnh Cà Mau do đại tá Võ Minh Phương ký, cho biết đã kỷ luật cảnh cáo ông Phan Hoài Vũ, phó trưởng công an phường 8, TP Cà Mau. Đồng thời chuyển ông Vũ sang phụ trách công tác khác.Trước đó, vì tình nghi Hào Anh (17 tuổi), Đồng Phạm Minh (16 tuổi), Đặng Hồng Đức (14 tuổi) và Trần Như Bình (20 tuổi) liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà ông Lê Trường Giang (khóm 3, phường 8) vào rạng sáng 26-3-2013, ông Vũ đưa tất cả các về trụ sở công an phường làm việc.Tuy nhiên, khi công an lấy lời khai các em chưa đủ tuổi thành niên lại không mời gia đình giám hộ.Công an tỉnh Cà Mau khẳng định việc lấy lời khai như trên là sai quy định. Còn việc gia đình các em phản ánh khi lấy lời khai bị công an đánh, công an tỉnh Cà Mau cho biết, qua xác minh các cán bộ công an trực tiếp lấy lời khai, những người này không thừa nhận có đánh các em.