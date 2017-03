Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ thảm sát Bình Phước

Ngày 9-7, Công an tỉnh Bình Phước đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía người dân trong việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ, trú tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.





Đến ngày 9-7, hiện trường vụ án vẫn được lực lượng công an bảo vệ. Ảnh: TT

Công an tỉnh Bình Phước mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người dân trong việc cung cấp những thông tin có liên quan đến vụ trọng án để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ án. Theo đó, người dânphát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước (http://conganbinhphuoc.gov.vn); email: conganbinhphuoc@gmail.com.

Trước đó, rạng sáng 7-7, tại nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Anh Quốc (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) xảy ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ.