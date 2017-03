Công an khám phá một vụ lừa đảo với qui mô lớn

Nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc. Sau gần 5 tháng điều tra, xác minh, nhận thấy đang có một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng thông qua những giấy nợ giả, nợ khống, ngày 15-1 Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt Lê Thị Sen trú tại thôn 7, xã Quảng Lưu, Quảng Xương.

Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thi hành lệnh bắt Trần Ngọc Quảng, nhưng có lẽ do thấy động từ trước nên Quảng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phát lệnh truy nã Trần Ngọc Quảng trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã Trần Ngọc Quảng

Được biết, do nắm rõ bà Nguyễn Thị Lan, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương có em gái là tổng giám đốc một công ty lớn ở Vũng Tàu nên Lê Thị Sen, Trần Ngọc Quảng, Lê Thị Nhung, Trần Thị Khơi…cùng một số đối tượng khác rủ bà Lan chơi hụi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà Lan, những đối tượng này đã ép bà Lan ký nhận giấy nợ khống với số tiền lên tới hơn 10 tỉ đồng rồi thúc ép bà Lan vào Vũng Tàu xin tiền em gái để trả nợ.

Do không nắm rõ tình hình nên bà giám đốc đã cho chị gái hơn 10 tỉ đồng để trả nợ. Sau đó, nhận thấy việc làm của các đối tượng trên có dấu hiệu bất minh, vi phạm pháp luật nên bà giám đốc đã làm đơn tố cáo gửi đến giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Với thủ đoạn tinh vi và khá mới mẻ những đối tượng này gồm: Trần Thị Nhung, Lên Thị Sen, Nguyễn Ngọc Quảng…tưởng rằng sẽ qua mặt được cơ quan điều tra nên đã chủ động làm đơn gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa tố cáo bà Lan mượn tiền không trả. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng khám phá rõ chân tướng sự việc, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố những bị can trên.

Ngày 9-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra mở rộng vụ án.

Theo Quang Mạnh (Công An TP.HCM ONline)