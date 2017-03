Công an Khánh Hòa lập Facebook, điện thoại nóng quản lý địa bàn

Chiều 18-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Như Toản, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau bốn ngày thiết lập trang “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” trên mạng xã hội Facebook, công an tỉnh này đã tiếp nhận rất nhiều thông tin từ người dân phản ánh.



Trang Facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa.

Trong đó, phần lớn là các thông tin liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường... Ngoài ra, người dân cũng phản ánh, góp ý nhiều vấn đề bức xúc khác.

Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa là đơn vị được giao tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu. Những nội dung, vấn đề phản ánh liên quan đến lĩnh vực của phòng nghiệp vụ, đơn vị nào sẽ được phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Cũng theo Đại tá Toản, cùng với số điện thoại đường dây nóng 0947.513.113, trang mạng xã hội Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” là những kênh chính thức tiếp nhận thông tin từ nhân dân liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như phản ánh các vấn đề khác. Người dân có thể phản ánh, cung cấp thông tin bất cứ lúc nào và sẽ được xử lý ngay.

“Mục đích của Công an tỉnh Khánh Hòa khi thiết lập trang Facebook này là tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng mạng trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, làm sao triệt phá được tội phạm hiệu quả nhất, nhanh nhất, bảo vệ sự an bình của người dân một cách tốt nhất” - Đại tá Toản chia sẻ.

Đại tá Trần Hữu Tượng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết thêm ngoài tiếp nhận thông tin từ người dân, trang Facebook “Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa” còn cập nhật thông tin về tình hình an ninh trật tự, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hướng dẫn người dân cảnh giác, phòng ngừa tội phạm…

Về cơ chế bảo vệ người phản ánh, cung cấp thông tin, Đại tá Tượng nói người dân hết sức yên tâm khi phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng công an qua hai kênh trên.

“Khi người dân cộng tác, giúp đỡ công an, vấn đề đầu tiên được ngành công an quy định rất chặt chẽ là đảm bảo bí mật, an toàn cho người dân. Khi tiếp cận các thông tin do người dân phản ánh, cung cấp hay trong quá trình chuyển đến các phòng nghiệp vụ để xử lý, ngành công an vẫn có chế độ riêng nhằm đảm bảo bí mật thông tin. Tất cả cơ chế, biện pháp đều luôn đảm bảo an toàn, bí mật cho người phản ánh” - Đại tá Tượng khẳng định.