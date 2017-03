Công an làm việc với người tung tin bắt cóc trẻ em

Trước đó, ngày 19-3, sau khi một số phương tiện thông tin đưa tin người lạ dụ dỗ, bắt cóc trẻ em tại huyện Đạ Tẻh và TP Đà Lạt, Tuấn Anh đã dùng Facebook cá nhân Kandy Tuan đăng “thông báo khẩn” với nội dung: “Hiện tại có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn, trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận… Một cái share của các bạn sẽ giúp biết bao nhiêu nạn nhân ở Đà Lạt…”.

Bài viết trên được hàng trăm lượt chia sẻ với nhiều bình luận gây hoang mang trong dân. Chiều 30-3, cơ quan công an đã mời Tuấn Anh đến làm việc. Tuấn Anh thừa nhận do gần đây trên báo đài có nhiều thông tin về bắt cóc trẻ em nên đã tự soạn nội dung trên để đăng lên trang cá nhân nhằm mục đích cảnh báo mọi người. Liên quan đến tin bắt cóc trẻ em tại TP Đà Lạt mà dư luận quan tâm nhiều ngày qua, lực lượng công an đã xác minh và khẳng định thông tin trên là bịa đặt.