Công an làm việc với tài xế taxi đánh du khách

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vào chiều tối 16-10, Công an quận 1, TP.HCM cho biết như trên.

Theo Công an quận 1, sau khi làm việc, hai bên đã tự thỏa thuận, du khách đã bãi nại và công an đã lập hồ sơ sự việc.



Facebook ND chia sẻ thông tin và clip cho rằng tài xế Vinasun đánh khách nước ngoài vì không thêm tiền. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin vào ngày 14-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip cùng dòng thông tin: “Tiền đồng hồ 12.000 vnd , khách Tây trả 20.000 vnd. Nhưng tài xế không chấp nhận và đòi khách Tây phải trả tổng cộng 50.000 vnd. Người khách Tây không chịu trả thêm và bị tài xế taxi đánh túi bụi”.

Trong clip, chiếc xe taxi có tài xế hành hung du khách dán logo của hãng taxi Vinasun. Một người đàn ông liên tục đá, đạp. Tiếng la hét của những người xung quanh, của người nước ngoài khiến cả vùng huyên náo.

Clip trên đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem với hơn 4.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận.

Trên trang cá nhân của ND (người chia sẻ đoạn clip) cho biết sự việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng 14-10 tại ngã tư Đông Du - Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). ND chia sẻ rằng nguyên nhân vụ việc trên là do đồng hồ báo của taxi hiển thị chuyến đi hết 12.000 đồng. Vị khách người nước ngoài trả 20.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế xe taxi không chịu và đòi thêm 50.000 đồng nên cả hai bên xảy ra mâu thuẫn.