Công an lên tiếng vụ phạm nhân đang thụ án nhưng chết tại nhà

Công an tỉnh Hải Dương đang làm rõ vì sao phạm nhân Nguyễn Văn Định (sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang thụ án tại trại tạm giam Kim Chi lại treo cổ chết tại nhà.



Thượng tá Lê Văn Lượng - Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết chiều 14-3, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo có người đàn ông treo cổ chết tại nhà. Cơ quan công an cùng với các ban ngành liên quan đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm nhưng gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.



Hình minh họa

Qua xác minh nhân thân, người đàn ông treo cổ chết là Nguyễn Văn Định, hiện đang là phạm nhân thi hành án giam giữ.

Giám thị trại tạm giam nơi Định cải tạo, Đại tá Đặng Văn Tùng xác nhận phạm nhân Định đang thụ án tám tháng tù giam tại phân trại về tội tổ chức đánh bạc. Định bắt đầu thi hành án từ 12-11-2015.

Trả lời câu hỏi tại sao đang trong thời gian thi hành án giam giữ, phạm nhân Định lại được phát hiện chết tại nhà?, ông Lượng cho biết: Công an TP Hải Dương có trách nhiệm điều tra nguyên nhân chết, các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của đơn vị. “Vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên” - ông thông tin.

Vợ phạm nhân Định cho biết 23 giờ ngày 13-3, Định đi taxi về nhà và ngồi chơi điện tử một mình. Đến khoảng hơn 1 giờ ngày 14-3 thì phát hiện chồng treo cổ tự tử nên báo công an.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.