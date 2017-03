Công an lo tên cướp taxi trốn trong rừng gặp nguy hiểm

Sau hai ngày truy lùng, đến chiều 20-11, cả trăm cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi can thứ tư trong nhóm cướp taxi trốn vào khu rừng ở huyện Đắk Glei (Kon Tum).

Công an dùng loa kêu gọi nghi can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, khuyến cáo bà con trong huyện cất giấu dao, rựa đề phòng tên cướp làm liều.

Như chúng tôi đã thông tin, quen nhau qua Facebook, chiều 17-11, bốn thanh niên gặp nhau tại Bảo Lộc bàn việc cướp taxi. Sau đó họ đón taxi, khống chế tài xế rồi đẩy anh này xuống đường, lấy xe chạy về hướng Kon Tum. Khi bị CSGT truy đuổi sáng 18-11, bốn tên cướp bỏ xe chạy trốn vào rừng…

Đại tá Phạm Văn Soát - Trưởng Công an huyện Đắk Glei cho biết ba nghi can bị bắt khai rõ: Sau khi trốn vào rừng, họ đã lân la đến các chòi canh trên nương rẫy người dân tìm thức ăn, ngủ qua đêm. “Nghi can thứ tư vẫn đang trốn trong rừng, dễ đối mặt với nguy hiểm do đói khát, lạnh” - Đại tá Soát nói.

“Do vụ cướp taxi khởi đầu từ TP Bảo Lộc nên sau khi thu thập, điều tra ban đầu, Công an huyện Đắk Glei chuyển hồ sơ cùng ba nghi can cho Công an tỉnh Lâm Đồng áp giải đưa về tiếp tục điều tra, xử lý” - một cán bộ điều tra cho hay.

