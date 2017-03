Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm ngày tết

Trước nhiều ý kiến của cử tri phản ánh tâm trạng lo lắng trước tình hình an ninh trật tự trong những ngày tết, Đại tá Trần Đức Tài khẳng định Công an TP đã chủ động lập và chuẩn bị các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó Công an TP đã có kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết. Công an TP cũng đã triển khai thêm lực lượng cơ động để tuần tra ở các địa bàn trọng điểm có tình hình an ninh phức tạp để trực tiếp tham gia ngăn ngừa, phòng chống tội phạm.

Về tình hình giao thông những ngày tết, Đại tá Tài khẳng định Công an TP đã có kế hoạch phối hợp với Sở GTVT TP mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày tết. “Bà con yên tâm là tất cả lễ hội của TP, ở quận/huyện, thậm chí ở phường/xã đã được công an chỉ đạo các đơn vị làm việc trực tiếp với ban tổ chức để có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh-trật tự và an toàn xã hội cho người dân vui đón tết” - Đại tá Tài khẳng định.

Do tình hình an ninh-trật tự trong những ngày tết thường chuyển biến phức tạp nên Đại tá Tài mong bà con cùng với công an, chính quyền TP tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, trực tiếp cùng lực lượng công an ngăn chặn và xử lý tội phạm. Ông Tài cũng cảnh báo về tai nạn giao thông do uống rượu bia rây ra: “Chúng tôi cũng mong muốn người dân trong những ngày tết nếu vì vui xuân uống rượu bia thì dứt khoát với chính bản thân mình là không được điều khiển phương tiện giao thông. Đơn cử như chín ngày tết năm ngoái thôi đã có 14 trường hợp tai nạn giao thông, làm chết 12 người” - Đại tá Tài nói.