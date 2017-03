Công an nổ súng bắt điểm đá gà, 1 người trúng đạn

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 18-4, lực lượng hình sự Công an huyện Tân Trụ phối hợp Công an xã Tân Phước Tây vây bắt điểm đá gà do nhóm thanh niên tổ chức ở khu đất trống thuộc ấp 6, xã Tân Phước Tây. Phát hiện có công an bao vây, đám đông bỏ chạy khỏi hiện trường, trong đó có Nam. Cùng lúc xuất hiện nhiều tiếng súng nổ, Nam đang chạy té nằm úp mặt. Một số người thấy máu từ sau lưng chảy thấm ra ướt áo, khi cởi áo ra nhìn thấy hai lỗ thủng nhỏ.

UBND xã Tân Phước Tây xác nhận vụ việc nhưng chưa rõ ai bắn và đạn của súng loại gì.