Công an nổ súng khống chế hơn 60 giang hồ chuẩn bị ‘dàn trận’

Đây là nhóm giang hồ được một người “nhờ” đi từ huyện Cái Bè về huyện Cai Lậy để thanh toán một nhóm khác nhưng chưa kịp gây án đã bị trinh sát hình sự đặc nhiệm tóm gọn trên đường đi.

Theo thông tin ban đầu, tại huyện Cai Lậy có một nhóm người do T làm đàn anh bị một nhóm đối tượng khác tên C cầm đầu đánh. Ngoài ra giữa T. và C. còn có mâu thuẫn trong việc kinh doanh game bắn cá nên C. đã điện thoại cầu viện nhóm giang hồ từ huyện Cái Bè đến huyện Cai Lậy để giải quyết mâu thuẫn.



Một số đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

63 đối tượng nhận lệnh từ một đại ca huyện Cái Bè, thuê 2 xe khách và một xe bốn chỗ ngồi đến huyện Cai Lậy để hành sự.

Nắm trước tình hình, tổ đặc nhiệm hình sự (PC 45) đã chủ động lê kế hoạch tấn công. Khoảng 22 giờ đêm 24-3, nhóm người này thuê hai xe khách đến huyện Cai Lậy thì cho xe về và thuê hai xe khách khác để gây án. Hàng chục trinh sát tổ đặc nhiệm hình sự đã âm thầm bám theo đến gần trụ sở công an thị xã Cai Lậy thì móc thẻ ngành và nổ nhiều phát súng khống chế tài xế dừng xe.

Cùng lúc này, hàng chục cảnh sát mặc cảnh phục của công an thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy cũng xuất hiện khống chế toàn bộ 63 đối tượng khi còn ngồi trên xe khách. Riêng xe 4 chỗ ngồi đã tẩu thoát. Khám xét khẩn cấp trên xe công an thu giữ rất nhiều hung khí tự chế như dao, mã tấu….

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.