Công an nổ súng truy bắt nhóm nghi can trộm cắp xe máy

Sau khi nhóm nghi can bị bắt giữ, tại hiện trường, công an đã thu giữ một xe máy hiệu Max được sử dụng khi gây án, xung quanh khu vực còn vương vãi nhiều vết máu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-8, tổ công tác Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) đi tuần trên đường Tam Bình thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khả nghi nên yêu cầu các đối tượng chấp hành để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người các nghi can có nhiều dụng cụ, phương tiện để hành nghề bẻ khóa, trộm xe.

Khi công an kiểm tra, các đối tượng ngoan cố không chấp hành mà manh động, liều lĩnh dùng dao, hung khí chống trả nhằm mở đường thoát thân. Anh Đoàn Thanh Tú trong lực lượng đã bị chúng đâm vào vùng bụng trọng thương. Không để đối tượng trốn thoát, công an đã quyết liệt truy đuổi theo và nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp. Ngay sau đó có ba nghi can bị khống chế, bắt giữ tại chỗ.

Hiện trường nơi đối tượng bị khống chế, chiếc xe gây án của đối tượng bị thu giữ. Ảnh: TK

Ngay sau khi trấn áp, các đội nghiệp vụ của Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám xét khu nhà trọ trong hẻm 17 đường Tam Bình (phường Hiệp Bình Chánh) nơi các nghi can tạm trú. Khu nhà trọ này nằm chỉ cách hiện trường nơi nổ súng vài trăm mét.

Tại nhà trọ, công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan cùng một số xe máy nghi ngờ do băng nhóm này trộm cắp.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra về băng nhóm tội phạm này, đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan. Theo thông tin ban đầu, có nhiều nghi vấn nhóm này có liên quan đến ma túy, gây án trộm, cướp.

TK - ĐN