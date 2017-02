Công an Phan Thiết đón lõng kẻ trộm giỏ ở Đồng Nai

Ngày 11-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố Lê Minh Nhật (31 tuổi), ngụ Cư xá Đường sắt, Phường 1, Quận 3, TP.HCM về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 15g30 phút ngày 10-2, Tổ hình sự đặc nhiệm Phòng chống tội phạm (Công an TP. Phan Thiết) đã bắt nóng Nhật khi Nhật đang trên đường từ TP.HCM về Phan Thiết.



Công an Phan Thiết trao trả tài sản cho du khách



Theo thông tin ban đầu, trưa 10-2, anh KAVALEUSKI SIARHEI (38 tuổi, Quốc tịch Belarus) cùng đoàn khách nước ngoài đi trên một xe khách Hạnh Café từ TP.HCM đến Phan Thiết du lịch. Khi đến trạm dừng chân Lê Hoàng (thị xã Long Khánh, Đồng Nai), xe dừng cho khách nghỉ chân, ăn uống vệ sinh, thì Nhật cũng đi một xe khách khác dừng chân tại đây lợi dụng sơ hở đã lên xe Hạnh Café trộm của anh KAVALEUSKI một túi xách bên trong có 7.000 rúp, một máy quay phim và một laptop rồi quay trở về xe khách mình đi như không có gì.



Ngay khi phát hiện mất tài sản, du khách này đã trình báo với trưởng đoàn và thông dịch viên người Việt đề nghị lực lượng công an địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên do trong quá trình lưu thông về Phan Thiết không thể thực hiện, nên tài xế và tiếp viên đã điện báo cho đường dây nóng Công an TP. Phan Thiết.



Kẻ trộm chuyên nghiệp Lê Minh Nhật

Nhận tin báo, Tổ hình sự đặc nhiệm Phòng chống tội phạm đã có mặt khi xe về tới bến tại TP Phan Thiết và tiến hành kiểm tra đối tượng nghi vấn trên xe khách. Qua đấu tranh nhanh, Nhật đã thừa nhận chính mình đã trộm cắp tài sản trên xe Hạnh Cafe.

Bước đầu xác định Nhật là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp khi đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và thường xuyên sử dụng thủ đoạn tương tự để hoạt động. Công an TP Phan Thiết đã trao toàn bộ số tài sản bị mất cắp và anh KAVALEUSKI cùng đoàn du khách đã vô cùng cảm kích, cảm ơn Cảnh sát Việt Nam đã phản ứng quá nhanh lấy lại tài sản cho anh.