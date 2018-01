Công an Phú Quốc báo cáo vụ 'bêu danh người bán dâm'

Chiều 30-1, PV báo Pháp Luật TP.HCM liên hệ qua điện thoại với ông Đinh Khoa Toàn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc hỏi về vụ Công an thị trấn Dương Đông bêu danh người mua bán dâm giữa phố, ông Toàn cho biết chưa rõ thông tin này.



Công an bêu danh người mua bán dâm giữa phố. (Ảnh cắt từ clip)

Ông cho biết sẽ kiểm tra gấp và trả trả lời cho báo chí.



Trước đó, liên hệ qua điện thoại với trưởng Công an thị trấn Dương Đông, vị này nói: Sáng giờ tôi giờ nhận hàng trăm cuộc điện thoại hỏi về vụ việc, tuy nhiên qua điện thoại khó biết ai là ai do vậy cứ đến cơ quan sẽ tiếp và cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc mua bán dâm mà công an đã xử lý.

Một lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc cho biết đang làm báo cáo để gửi về tình và có gì đề nghị PV liên hệ với phía tỉnh.

Khi PV hỏi việc Công an thị trấn Dương Đông đưa những người vi phạm ra vỉa hè đường phố đông người để công khai tên tuổi, vi phạm của họ như vậy đúng hay sai? Vị này không trả lời và yêu cầu liên hệ với tỉnh Kiên Giang.

Cuối giờ chiều, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vụ việc xảy ra ở thị trấn Dương Đông. Hiện công an tỉnh đang chờ báo cáo chính thức từ Công an huyện Phú Quốc. “Khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin ngay cho báo chí về vụ việc”, Đại tá Lưu Thành Tín nói.

Như chúng tôi đã thông tin, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền clip dài hơn 4 phút, trong đó thể hiện hình ảnh lực lượng công an đưa bai phụ nữ và một thanh niên ra giữa đường, bêu tên họ về hành vi chứa chấp, mua bán dâm.

Clip ghi rõ cảnh công an cầm micro đọc rõ to hành vi mua bán dâm của họ, yêu cầu bước lên cho người đi đường nhìn mặt.

Sự việc xảy ra tại đường CMT8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang vào chiều 29-1.