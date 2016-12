Công an Phú Quốc bắt 3 đối tượng cướp giật

Chiều 28-12, thông tin từ Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết rạng sáng cùng ngày đã bắt các đối tượng Trần Ngọc Quý (19 tuổi), Danh Minh (20 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Lâm (18 tuổi) - là các nghi can trong chuyên án truy xét cướp giật tài sản mà công an đang điều tra.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã hiện liên tục 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Dương Tơ và thị trấn Dương Đông. Hiện Công an huyện Phú Quốc đang mở rộng điều tra vụ án và thực hiện các thủ tục tố tụng để khởi tố các đối tượng.

Trong tháng 12-2016 trên một số tuyến đường thuộc xã Dương Tơ và thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) xảy ra nhiều vụ đối tượng điều khiển xe mô tô cướp giỏ xách của khách đi đường. Trước tình hình trên, Công an huyện Phú Quốc chỉ đạo đội nghiệp vụ cho xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh với các đối tượng, xảy ra các vụ cướp giật tài sản nói trên.

Qua nhiều ngày mật phục nắm thông tin, đến rạng sáng 28-12 đã bắt giữ Trần Ngọc Quý (19 tuổi), Danh Minh (20 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Lâm (18 tuổi).