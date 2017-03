Công an phường bị tố đánh người tử vong

Chiều 7/9, chị Dương Thị Kim Sen ở Ngô Quyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) kể, tối một ngày trước, chồng chị là Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi) và cháu ruột là Vũ Quang Huy (21 tuổi) xảy ra xô xát. Anh Hiền dùng điếu cày đánh vào tay cháu.



Mẹ của Huy đến công an trình báo sự việc. Không lâu sau, một công an đến nhà yêu cầu anh Hiền cùng Huy ra phường để giải quyết. “Lúc ra khỏi nhà, chồng tôi tự đi xe một mình, khỏe mạnh bình thường. Còn chị chồng đèo cháu Huy”, chị Sen kể.







Anh Hiền bất tỉnh tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên. Ảnh: N.Anh





Những vết bầm tím khắp trên cơ thể anh Hiền. Ảnh: N.Anh





Trưởng công an phường Ngô Quyền trả lời về sự việc. Ảnh: T.T



Nghe phong phanh anh trai có thể bị tạm giữ 24 tiếng, chị Nguyễn Nhân Hiếu (em gái của anh Hiền) mang chăn và quần áo tới trụ sở công an phường để đưa. Đến nơi, cô thấy anh trai mặt mũi tím tái, có dấu hiệu không bình thường. “Trong người anh ấy có mùi rượu nhưng không đến mức say quá vì tôi biết anh mình uống thế nào. Lúc đó hỏi cái gì anh ấy cũng gật đầu và gần như không biết gì nữa…”, chị Hiếu kể lại.Tưởng anh trai bị cảm và công an phường cho về nhà, Hiếu đã thuê taxi đưa đi. Về nhà, thấy chồng khó thở, chị Sen hô hoán người thân đưa chồng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.“Lúc đó, mắt chồng tôi không mở được mắt, môi chỉ mấp máy. Trong khi em trai day ngực, anh ấy cứ nắm chặt tay tôi”, người vợ 42 tuổi sụt sịt.Theo chị Sen, khi bác sĩ yêu cầu đưa đi cắt tóc, thay quần áo để chuẩn bị chiếu chụp, gia đình mới biết trên thân thể anh Hiền có nhiều vết bầm tím trên cơ thể ở ngực và đặc biệt ở hai đùi. Gia đình cho rằng do công an phường gây ra. Họ đã quay clip và chụp lại.Chiều 7/9, bệnh nhân Hiền vẫn nằm cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều công an mặc sắc phục có mặt tại đây.Gia đình cho rằng khả năng cứu sống anh Hiền là rất khó bởi bác sĩ thông báo bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. “Bệnh viện bảo giờ chỉ còn có 2% là sống sót thôi. Trưa nay (7/9), anh ý đã chết lâm sàng một lần rồi”, người nhà bệnh nhân nói. Khoảng 8h ngày 8/9, anh Hiền đã tử vong.Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng công an phường Ngô Quyền cho biết, công an thành phố đã vào cuộc điều tra. Theo vị trưởng công phường, tối 6/9, 2 cảnh sát khu vực là trung úy Nguyễn Văn Hoàn và thiếu tá Kiều Văn Quang được phân công lấy lời khai của Huy và anh Hiền. Họ làm việc tại bàn làm việc tiếp công dân (ngay lối ra vào trụ sở phường). "Lúc đến anh Hiền có biểu hiện của người uống rượu, tuy không nói to, cãi nhau nhưng lời lẽ không được chuẩn và tươi tỉnh", trung tá Minh nói.Sau đó, Huy được đưa vào phòng trong, Hiền vẫn ngồi ở phòng tiếp công dân để lấy lời khai. Trung tá Minh cho biết khoảng 21h40, thấy anh Hiền kêu mệt, toát mồ hôi, công an phường đã gọi điện cho người nhà đến.Về những nghi vấn gia đình nêu ra, trung tá Minh khẳng định, trong quá trình lấy lời khai, cán bộ phường đã làm đúng phận sự của cơ quan chức năng. "Chúng tôi khẳng định không sử dụng bất cứ dụng cụ gì tác động đến thân thể anh Hiền", trung tá Minh nói.Khi được hỏi về những vết lạ trên cơ thể anh Hiền, trung tá Minh từ chối trả lời, nói "mọi việc phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra".