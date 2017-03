Công an phường Nhân Chính bị thanh tra

Chiều 9-11, trong buổi họp báo giao ban ở Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân phụ trách hình sự cho biết vụ án hành hạ em Bình xảy ra ở phường Nhân Chính là vụ án điểm.

Dưới đây là phỏng vấn nhanh của PV VietNamNet với ông Nguyễn Quốc Chính về các thông tin liên quan vụ án.

- Thưa ông, thời gian vừa qua, CQĐT Công an quận Thanh Xuân có nhận được phản ánh nào của người dân về vụ việc này?

- Trước ngày 5/11, chúng tôi không hề nhận được phản ánh nào của người dân. Đến tối ngày 5/11, bà Bình (người đưa em Bình đi trốn - PV) có đến báo về vụ việc em Bình bị hành hạ, chúng tôi vào cuộc ngay. Chúng tôi vào cuộc không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì lương tâm.

- Quá trình điều tra vụ án đến đâu rồi thưa ông?

- Hiện tại chúng tôi đã lấy xong lời khai, đang cho người xuống tận quê em Bình để làm rõ lai lịch của em Bình, từ đó xác định thời điểm em Bình bị đánh. Điều này liên quan đến khung hình phạt và tội danh.

Chúng tôi cũng đã đưa em Bình đi khám thương và đang chờ kết luận giám định của Viện Giám định Quốc gia. Có được kết luận của Viện Giám định Quốc gia chúng tôi mới có thể kết luận điều tra vụ án.

Trong quá trình điều tra, Chu Minh Đức có nhận đã dùng kìm kẹp vào mạng sườn em Bình, dùng dây điện thắt nút để đánh em Bình và dùng gậy để chọc vào các đầu ngón chân em Bình.

Còn bà chủ quán phở thì nhận đã dùng muôi múc nước phở còn đang sôi trên bếp hắt vào người em Bình, dùng dây điện chập lại để đánh em và dùng chân đi sục đá vào chỗ kín em Bình, thậm chí còn bắt em phải cởi quần áo, quỳ dưới sân nhiều tiếng đồng hồ dưới trời mùa đông.

Sự hành hạ em Bình của vợ chồng Chu Minh Đức đã để lại nhiều vết tích trên người em.

- Ông có thể cho biết Công an quận Thanh Xuân đã có kiểm điểm gì đối với Công an phường Nhân Chính khi để vụ việc như vậy xảy ra?

- Hôm qua, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã giao Thanh tra Công an Thành phố tiến hành thanh tra tại Công an phường Nhân Chính. Hiện chưa có kết quả thanh tra nhưng sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của ngành đến đó.

- Theo ông trong vụ việc này, trách nhiệm của Cảnh sát khu vực đến đâu?

- Sau khi có kết quả thanh tra, sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó.

- Xin cám ơn ông!